TPHCM kiến nghị chuẩn hóa dữ liệu số nhà gắn liền với dữ liệu đất đai

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính.

Người dân đến phường Thông Tây Hội để nhận giấy phép xây dựng bản giấy. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở Xây dựng, công tác cấp chứng nhận số nhà, tổ chức thực hiện đánh số, gắn biển số nhà thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, nay là UBND cấp xã. Đối với công tác rà soát, quản lý, lưu trữ, cập nhật thông tin, dữ liệu về đánh số và gắn biển số nhà, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đất đai, cũng thuộc trách nhiệm của cấp huyện, nay là cấp xã.

Hiện nay, hồ sơ về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng được lưu trữ tại Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện và tại UBND cấp xã. Tuy nhiên, việc lưu trữ này chủ yếu bằng thủ công, phân tán, chưa có hệ thống dữ liệu điện tử tập trung.

Đến nay, Công an Thành phố cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ trên 80% dữ liệu về đất đai trên địa bàn TPHCM sau sắp xếp hành chính. Để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và đồng bộ dữ liệu, cần xây dựng phần mềm dùng chung cho 168 phường, xã, đặc khu trong công tác đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng.

Việc này sẽ giúp thống nhất quy trình, thủ tục đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn TPHCM; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm sử dụng hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả lưu trữ và chia sẻ dữ liệu; bảo đảm thông tin, dữ liệu về số nhà được kết nối và chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Từ quy định và cơ sở thực tế trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được cập nhật, cùng các tờ bản đồ địa chính có thông tin địa chỉ đến 168 phường, xã, đặc khu để tiếp tục rà soát, đối chiếu, cập nhật, làm sạch dữ liệu số nhà. Đồng thời, chuyển đến Sở Xây dựng để quản lý, đôn đốc quá trình cập nhật thông tin số nhà vào cơ sở dữ liệu đất đai của UBND các phường, xã, đặc khu.

THANH HIỀN