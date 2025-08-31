Tại Triển lãm Thành tựu đất nước đang diễn ra ở Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), phân khu “Khát vọng bầu trời” thu hút đông đảo khách tham quan với trải nghiệm mô phỏng điều hành máy bay do Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) giới thiệu.

Trải nghiệm điều hành máy bay gây ấn tượng tại Triển lãm thành tựu đất nước

Lần đầu tiên, công chúng được tiếp cận trực quan với mô hình đài kiểm soát không lưu, tái hiện toàn bộ quy trình điều hành một chuyến bay, từ tiếp nhận kế hoạch, cho phép cất cánh, quản lý hành trình trên không đến hạ cánh an toàn. Người tham quan còn có cơ hội hóa thân thành kiểm soát viên không lưu, cảm nhận rõ áp lực, sự tập trung và trách nhiệm nặng nề trong từng mệnh lệnh.

Mô hình điều hành bay được các bạn trẻ háo hức khám phá

Khu vực này cũng trưng bày nhiều sản phẩm công nghiệp hàng không do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) chế tạo, như hệ thống đèn hiệu sân bay, radar giám sát, thiết bị quan trắc khí tượng và các giải pháp định vị vệ tinh. Các sản phẩm đã được ứng dụng tại nhiều cảng hàng không trong nước, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của ngành quản lý bay Việt Nam.

Vietnam Airlines góp mặt với 2 mẫu động cơ tiêu biểu: động cơ D-30 gắn liền với giai đoạn khởi đầu của hàng không Việt Nam và động cơ Rolls-Royce Trent XWB trên Airbus A350 – một trong những dòng hiện đại nhất thế giới. Khách tham quan còn được trải nghiệm thủ tục check-in, phòng chờ thương gia, thử làm tiếp viên và chụp ảnh 360 độ.

Tại khu trưng bày ngoài trời, 4 máy bay thật được giới thiệu, đại diện cho các giai đoạn phát triển của hàng không Việt Nam: chiếc IL-14 từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Airbus A320 hiện đại, máy bay hạng nhẹ TP-150 do Việt Nam thiết kế, và trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ quốc phòng, dân sinh. Nhiều phương tiện mặt đất như xe thang, xe kéo đẩy, xe tra nạp nhiên liệu hàng không bền vững cũng được giới thiệu, cho thấy sự phát triển đồng bộ của hạ tầng hàng không.

MAI AN