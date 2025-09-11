Gắn kết bữa cơm Việt, lan tỏa tiêu dùng xanh

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) triển khai chương trình ưu đãi lớn tại toàn bộ hệ thống siêu thị Satramart và chuỗi cửa hàng Satrafoods. Chương trình diễn ra từ ngày 1-9 đến 31-10.

Chương trình khuyến mãi “Combo bữa cơm Việt” tại hệ thống bán lẻ SATRA

Điểm nhấn của chương trình là bộ sản phẩm “Combo bữa cơm Việt”, gợi ý những bữa ăn quen thuộc, trọn vẹn dinh dưỡng và tiết kiệm. Các combo được thiết kế từ những nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, với mức giá từ 130.750 đồng đến 273.050 đồng. Mỗi set bao gồm thịt, cá, rau củ, trái cây, trứng, sữa… Chẳng hạn, combo gà kho đậm đà - canh ngọt bắp cải xào có giá 130.750 đồng; combo thịt kho - rau luộc - dưa hấu mát lạnh giá 170.850 đồng; combo cá chiên - canh bí cải thìa xào giá 230.200 đồng; hay combo cá kho - canh cải thịt xay giá 273.050 đồng.

Song song với đó, SATRA giới thiệu các combo gia vị, hàng thiết yếu và chăm sóc nhà cửa, có mức giá từ 225.800 đồng đến 478.600 đồng. Đây là nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu dài ngày, gồm gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, mì gói, bột ngọt, đường, nước giặt, nước rửa chén… từ các thương hiệu uy tín.

Theo đại diện SATRA, hoạt động này không chỉ tri ân khách hàng đã gắn bó trong suốt ba thập kỷ qua, mà còn góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh và an toàn. Các mặt hàng trong chương trình được ưu tiên lựa chọn từ doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP, Doanh nghiệp Xanh TPHCM, qua đó nâng cao niềm tin về chất lượng và nguồn gốc.

Với hơn 100 cửa hàng Satrafoods phủ rộng khắp TPHCM cùng hệ thống Satramart tại nhiều phường, xã chương trình kỳ vọng sẽ giữ gìn thói quen nấu nướng, gắn kết gia đình Việt bên mâm cơm ấm cúng, đồng thời thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững.

KHƯƠNG NGỌC