Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn san sẻ yêu thương với người dân khó khăn

Sáng 20-9, tại Đình Cầu Sơn (phường Bình Thạnh), bà Lại Thị Kim Túy (Sáu Túy) từng là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lại Thị Kim Túy trao quà cho người dân

Bà Lại Thị Kim Túy chia sẻ: “Hồi còn trong biệt động, gian khổ nào cũng trải qua, đồng đội nhiều người không được thấy ngày hòa bình. Mình may mắn còn sống, còn sức khỏe, thấy nhiều người còn vất vả thì không đành lòng. Ngày xưa cầm súng để bảo vệ nhân dân, bây giờ dùng đôi tay này để san sẻ yêu thương".

Đại diện chính quyền địa phương, ông Vũ Hữu Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết: “Hoạt động của cô Sáu Túy không chỉ giúp đỡ trực tiếp cho các hộ khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách trong khu dân cư”.

Cô Sáu Túy và ông Vũ Hữu Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh trao quà cho người dân

Nghĩa cử của cô Sáu Túy là tấm gương sáng, nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khích lệ thêm nhiều cá nhân, tổ chức cùng chung tay với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Bà Lại Thị Kim Túy (sinh 1948, quê Đức Hòa, Long An nay là tỉnh Tây Ninh), còn được bà con trìu mến gọi là cô Sáu Túy. Bà từng là chiến sĩ thuộc đơn vị Biệt động Sài Gòn vùng III cánh Tây Nam, Phân khu II, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1967 đến ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975). Ở thời bình, cô Sáu Túy vẫn kiên trì với các hoạt động thiện nguyện, sống chan hòa và nghĩa tình với cộng đồng.

