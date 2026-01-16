Hội Cựu chiến binh TPHCM thực hiện nhiều phần việc đậm nghĩa tình đồng đội

Hội Cựu chiến binh TPHCM đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, góp phần chăm lo đời sống hội viên và phát huy nghĩa tình đồng đội.

Ngày 16-1, Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2026, Hội Cựu chiến binh TPHCM sẽ chú trọng xây dựng hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò hội viên nòng cốt; tập trung khảo sát, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Trọng tâm là tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình “Tổ nòng cốt Cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở”; giữ vững tỷ lệ và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy, chi bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xóa nghèo bền vững trong Hội Cựu chiến binh Thành phố giai đoạn 2026 – 2030 theo chuẩn nghèo mới.

Hội Cựu chiến binh TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2025

Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ đó, các kết quả trong công tác hội ở năm 2025 là nền tảng quan trọng để các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục phát huy.

Cụ thể, trong năm 2025, Hội Cựu chiến binh TPHCM ghi dấu đậm nét với việc thực hiện 749 mô hình, công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Điển hình như mô hình "Đường cờ Tổ quốc", "Tổ nòng cốt cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"… đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM phát biểu tại hội nghị

Năm 2025 với chiến dịch “Bình dân học vụ số” các cấp hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn để hiện đại hóa công tác điều hành. Hiện nay, hệ thống văn bản điện tử đã được triển khai đồng bộ đến 168 hội cơ sở, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tương tác giữa các cấp Hội.

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm qua, các cấp hội cũng chú trọng thực hiện nhiều công trình, phần việc mang đậm nghĩa tình đồng đội với hơn 48.800 suất quà (trị giá trên 25,1 tỷ đồng); vận động hội viên, các nhà hảo tâm hỗ trợ xóa 86 nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân trên địa bàn với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

MẠNH THẮNG