Giả danh công an để cướp 170.000 đồng

Ngày 9-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản.

Huỳnh Duy Tuấn và Nguyễn Đình Tuyến tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo có 2 đối tượng giả danh công an cướp tài sản xảy ra tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức phối hợp với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định các đối tượng nghi vấn là Huỳnh Duy Tuấn (sinh năm 1991, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (sinh năm 1986, trú phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng).

Đến ngày 7-8, khi phát hiện 2 đối tượng có mặt tại địa phương, cơ quan công an tiến hành triệu tập về trụ sở làm việc. Tại đây, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-8, Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an đến các địa điểm đánh bạc để hù doạ nhằm mục đích lấy tiền các con bạc nên rủ Tuấn tham gia cùng.

Tuyến điều khiển xe mô tô chở Tuấn đi qua các tuyến đường trên địa bàn phường Cẩm Lệ, khi đến khu vực trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, 2 đối tượng phát hiện 4 người đang đánh bài trong hiên nhà nên đã tiếp cận. Tuyến xuống xe, lấy trong túi áo khoác 1 còng số 8 rồi đi vào bên trong, nơi 4 người đang đánh bài, đe dọa và lấy hết số tiền đang để trên bàn và trên tay 4 người chơi.

Sau đó, Tuyến nhanh chóng lên xe Tuấn đang chờ sẵn và tẩu thoát khỏi hiện trường. Cả 2 sau đó đến quán cà phê trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn uống nước và kiểm đếm số tiền đã chiếm đoạt được tổng cộng 170.000 đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Huỳnh Duy Tuấn và Nguyễn Đình Tuyến về tội “Cướp tài sản”; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong vụ việc trên.

PHẠM NGA