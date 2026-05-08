TPHCM tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm kiểm soát biến động thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Chiều 8-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm kiểm soát biến động thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

TPHCM tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm kiểm soát biến động thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định về quản lý, điều hành giá trên địa bàn TPHCM ban hành kèm Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 26-12-2025 để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý giá theo Luật Giá năm 2023 và các quy định pháp luật liên quan.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 30-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành quy định pháp luật về giá và Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10-6-2025 về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường vật liệu xây dựng thông qua niêm yết giá, kê khai giá và các nguồn thông tin liên quan; đồng thời rà soát, đánh giá tình hình biến động giá trên thị trường để kịp thời đề xuất, triển khai các biện pháp quản lý, điều tiết phù hợp theo quy định.

Trường hợp xuất hiện biến động giá bất thường, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra các yếu tố hình thành giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính theo thẩm quyền.

UBND TPHCM cũng giao Sở Công thương chủ trì phối hợp Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường để tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý nhằm trục lợi.

Các hành vi thông đồng về giá, cấu kết làm sai lệch giá hàng hóa, dịch vụ hoặc lợi dụng hoạt động thẩm định giá để vụ lợi cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền, Sở Văn hóa và Thể thao được giao thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin chính xác về tình hình kinh tế - xã hội, không để xảy ra tình trạng đưa tin sai sự thật gây nhiễu loạn thị trường và tâm lý người dân.

Công an TPHCM được giao phối hợp xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự liên quan đến hoạt động quản lý giá.

Ngoài ra, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm theo dõi sát tình hình giá vật liệu xây dựng tại địa phương, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng khi phát sinh biến động bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

QUỐC HÙNG