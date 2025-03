Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong 2 tuần liên tiếp

Ngày 24-3, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, tuần này, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 3 USD so với tuần trước và đạt mức 397 USD/tấn. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp, gạo Việt Nam tăng giá sau khi rơi xuống đáy 392 USD/tấn vào hồi đầu tháng 3-2025.

Trong khi đó, gạo 25% tấm ở mức 369 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 313 USD/tấn, có mức tăng nhẹ.

Ở thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Tây Nam bộ đang vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tuần này, kéo giá lúa gạo nội địa tăng theo.

Hiện nay, thương lái đang thu mua với giá khá tốt, tăng 100 - 300 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá lúa OM 5451 từ 5.800 - 6.000/kg, giá lúa Đài Thơm 8 và OM 18 từ 6.500 - 6.600/kg; lúa IR 50404 khoảng 5.500 - 5.700 đồng/kg, lúa Nàng Hoa 9 có giá từ 6.300 – 6.500 đồng/kg.

Tại các địa phương như An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An, ghi nhận nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chậm do phần lớn diện tích lúa đã được thương lái đặt cọc từ trước. Giá lúa được duy trì ở mức ổn định nhờ nhu cầu nội địa và xuất khẩu chưa có dấu hiệu giảm sâu.

Nông dân tỉnh An Giang thu hoạch lúa vụ đông xuân

Theo Bộ Công thương, trong tháng 2-2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 560.000 tấn gạo, trị giá 288,2 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, khối lượng gạo xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 613 triệu USD, tăng 5,9% về sản lượng nhưng giảm 13,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định thị trường gạo quốc tế đang đi qua giai đoạn chững lại so với chu kỳ thông thường. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung gạo toàn cầu dồi dào, khiến giá xuất khẩu chưa thể bật tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp trong nước được khuyến cáo nên chủ động mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Đông, châu Phi…, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do để gia tăng lợi thế cạnh tranh.

ĐỨC TRUNG