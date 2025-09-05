Gia Lai: 9 em nhỏ nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt, trứng cóc

9 em nhỏ ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt và trứng cóc tự chế biến. Hiện các em đã qua cơn nguy kịch.

Ảnh minh họa

Trưa 5-9, ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 9 em nhỏ nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt và trứng cóc.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 3-9, tại thôn Mook Trang (xã Ia Dom), 9 em nhỏ (từ 10 đến 15 tuổi) bắt cóc, chế biến để ăn. Sau đó, các em có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi, mệt mỏi nên được sơ cứu và chuyển lên bệnh viện. Các em cho hay, đã chế biến và ăn gan, trứng, mật cóc nên bị ngộ độc.

Sau sự việc, UBND xã Ia Dom yêu cầu lực lượng chức năng tuyên truyền người dân tuyệt đối không sử dụng thịt, trứng hoặc các bộ phận của cóc để chế biến thức ăn dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Trần Ngọc Phận cho biết, đến nay, sức khỏe 9 em nhỏ đã ổn định nhưng vẫn được theo dõi tại bệnh viện. Xã đã thăm hỏi, động viên các em và gia đình.

HỮU PHÚC