Pháp luật

Gia Lai: Bắt quả tang 2 thanh niên vận chuyển ma túy đá

SGGPO

Ngày 8-8, Đồn Biên phòng Ia Lốp (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã có quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến 4 đối tượng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 2-8, tại Tỉnh lộ 665 (đoạn qua làng Klăh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Lốp phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng PC04 (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an xã Ia Mơ tuần tra, phát hiện 2 người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua kiểm tra, 2 người trên xe được xác định là Lê Ngọc Triệu Khang (SN 2009) và Hà Thành Chung (2006, trú tại làng Ring, xã Ia Mơ). Tại thời điểm kiểm tra, Hà Thành Chung đang cầm 1 bao thuốc lá, bên trong có 2 gói ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Đối tượng này khai nhận đây là ma túy đá, khối lượng 8,28 gam.

Hai đối tượng được Hà Công Anh (SN 2000, trú tại làng Ring, xã Ia Mơ) nhờ sang xã Ia Lâu (cùng thuộc tỉnh Gia Lai) gặp Đặng Văn Say (SN 1994, tỉnh Lạng Sơn) để lấy ma túy đưa về cho Hà Công Anh bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, tiếp tục thu giữ thêm 5 gói nilon ma túy đá, khối lượng 4,5 gam và một số vật dụng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy thu được 12,78 gam.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Ia Mơ Tỉnh lộ 665 Làng Ring Làng Klăh Đồn Biên phòng Ia Lốp Ia Lâu Đội đặc nhiệm Công an tỉnh Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn