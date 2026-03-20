Gia Lai cam kết rút ngắn thủ tục, mở rộng “cửa” đón nhà đầu tư

Ngày 20-3, tại TPHCM, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời công bố nhiều cam kết cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai dự án nhằm tăng sức hút dòng vốn.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương định hướng thu hút đầu tư theo các trụ cột, trong đó công nghiệp – sản xuất là trung tâm, ưu tiên các dự án chế biến, chế tạo nhằm hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

tỉnh cũng kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, năng lượng lưu trữ, hydro xanh, thiết bị y tế, công nghệ sinh học…

Bên cạnh đó, Gia Lai đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, đồng thời mở rộng thu hút đầu tư vào bất động sản, du lịch và dịch vụ.

Từ phía doanh nghiệp, nhiều ý kiến đánh giá Gia Lai còn dư địa lớn, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến và công nghệ số.

Tuy nhiên, để thúc đẩy quyết định đầu tư, doanh nghiệp đề nghị địa phương làm rõ hơn quy hoạch, quỹ đất và cơ chế triển khai.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, cho rằng hội nghị giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn rõ hơn về môi trường đầu tư, song cần tiếp tục khảo sát thực tế để đánh giá đầy đủ các yếu tố hạ tầng, chính sách và mức độ đồng hành của địa phương.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), nhận định Gia Lai có lợi thế phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và nông nghiệp công nghệ cao. Việc kết nối với các doanh nghiệp đầu ngành sẽ góp phần nâng cao giá trị chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch HUBA chia sẻ mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Minh Xuân

Ghi nhận các ý kiến, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch, phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp để sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Theo đó, với các dự án lớn, tỉnh trực tiếp tham gia gỡ vướng; với doanh nghiệp nhỏ, các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn cụ thể để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Thời gian triển khai dự án được rút xuống còn khoảng 60 ngày đối với dự án ngoài khu công nghiệp và 38 ngày trong khu công nghiệp.

ÁI VÂN