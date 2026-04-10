Gia Lai: Điều tra vụ 4 người trong một gia đình chết cháy

Tối 10-4, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ 4 người tử vong trong một ngôi nhà ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, Gia Lai).

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, khoảng 14 giờ ngày 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) đến nhà em ruột là bà Tr.Th.Đ. (SN 1963) thì phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm: bà Tr.Th.Đ., chị Tr.Th.C. (SN 1989, con bà Đ.); cháu N.X.H. (SN 2011) và cháu N.X.H. (SN 2011, con chị C.). Tất cả được phát hiện tử vong do cháy tại nhà riêng.

Hiện trường ngôi nhà đang được lực lượng công an phong tỏa

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra theo quy định.

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ ngày 10-4. Ban đầu, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Đ. Đến 14 giờ cùng ngày, ông Thiện sang nhà thì phát hiện nhiều thi thể bị cháy trong phòng. Hiện trường còn nhiều bó rơm cháy dở, mái tôn ngôi nhà hư hỏng.

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Đ. có 4 thành viên, gồm bà, con gái và hai cháu sinh đôi học lớp 9.

NGỌC OAI