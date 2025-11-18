Gia Lai kích hoạt kịch bản sơ tán gần 29.000 dân để tránh lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản sơ tán gần 29.000 dân và cho học sinh tại 38 trường nghỉ học để tránh thiên tai.

Tại cuộc họp khẩn ứng phó mưa lớn trưa 18-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Gia Lai đề xuất kích hoạt kịch bản ứng phó lũ tại 51 xã, phường khu vực phía Đông.

Theo đó, tỉnh Gia Lai đặt kịch bản lũ 3.1 (mực nước các sông từ mức báo động 3 cộng 1m đến dưới lũ lịch sử) đối với 58 xã, phường phía Đông tỉnh. Các địa phương phải chủ động triển khai sơ tán dân từ 15 giờ ngày 18-11-2025.

Nhiều vùng dân cư vẫn bị ngập nặng, chia cắt ở xã Tuy Phước

Số xã triển khai sơ tán dân theo “kịch bản lũ 3.1” là 51 xã, phường với 8.498/28.987 nhân khẩu, trong đó gồm 7.957 hộ/28.169 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 540 hộ/816 nhân khẩu sơ tán tập trung.

Từ ngày 17 đến 18-11, khu vực phía Đông Gia Lai xuất hiện mưa lớn diện rộng, nước dâng nhanh tại các hồ chứa, sông suối và khu dân cư. Lũ lên ở hạ lưu sông Hà Thanh, sông Kôn khiến nhiều xã, phường như Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc… bị ngập sâu, chia cắt; nhiều khu vực buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 18 đến 20-11, phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến rất to, có nơi lên đến 300mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng.

Ngày 18-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”.

Nhà dân bị nước ngập sâu ở phường Quy Nhơn Đông

Công điện nhấn mạnh yêu cầu kích hoạt đầy đủ các phương án ứng phó mưa lũ; sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, nhất là quanh núi Bà Hỏa, Hòn Chà, Gành… Trong quá trình sơ tán, các địa phương phải bố trí lực lượng hỗ trợ, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm tập trung an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được điều động xuống cơ sở để hỗ trợ di dời người dân, tiếp cận các điểm bị cô lập, triển khai cứu trợ khẩn cấp.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, toàn tỉnh cho 26.616 học sinh tại 38 trường ở khu vực phía Đông nghỉ học.

Nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn Bắc bị ngập sâu

Nhiều hồ chứa đầy nước, đồng loạt xả tràn Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến ngày 18-11, khu vực phía Đông có 164 hồ chứa, trong đó 33 hồ đầy nước, 47 hồ đang xả tràn. Khu vực phía Tây có 119 hồ, với 77 hồ đầy và 83 hồ xả tràn. Một số hồ lớn tiếp tục điều tiết để giảm ngập cho vùng hạ du.

NGỌC OAI