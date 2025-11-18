Gia Lai: Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng ven đô thị biển ngập sâu

Từ đêm 17 đến sáng 18-11, mưa lớn kết hợp lũ dâng khiến nhiều vùng thấp trũng phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu, đặc biệt tại các khu vực ven đô thị biển Quy Nhơn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng sơ tán người dân và ứng phó tình huống xấu.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều khu dân cư tại các xã, phường như Tuy Phước, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc… bị ngập nặng, có nơi nước dâng từ 0,5 đến hơn 1,5m, chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Những nhà dân đang bị nước lũ "bao vây" ở phường Quy Nhơn Đông

Nhiều khu vực dân cư hạ du sông Hà Thanh thuộc xã Tuy Phước vẫn đang ngập sâu trong "biển nước"

Tại xã Tuy Phước, nước lũ từ sông Hà Thành lên nhanh trong đêm khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Ông Trần Thanh Thế (60 tuổi) cho biết nước tràn vào nhà từ lúc 1 giờ sáng, dâng cao suốt 6 tiếng và rút rất chậm.

Ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã, cho biết chính quyền đã cấm người dân, phương tiện qua lại tại các điểm nước chảy xiết và tổ chức trực 24/24 để hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Nhiều khu vực nhà dân bị ngập sâu vẫn chưa thể tiếp cận ở xã Tuy Phước

Tại phường Quy Nhơn Đông, các khu vực 6, 7, 8, 9 ngập sâu, nhiều hộ dân phải sơ tán.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND xã, cho biết lực lượng chức năng đã lập chốt, giăng dây cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, tổ chức di dời tài sản và hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Các phương tiện ứng cứu như ca nô, thuyền phao đã được bố trí sẵn sàng.

Nhà dân ở phường Quy Nhơn Bắc chìm trong nước lụt

Nhiều ngôi nhà ở phường Quy Nhơn Đông ngập sâu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trước đó đã có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lũ, tuyệt đối không được chủ quan, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

