Gia Lai: Làm rõ nguyên nhân hàng chục ngàn hecta cao su chết, kém phát triển

Ngày 24-9, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo liên quan những bất cập, vướng mắc trong Chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su trên địa bàn.

Hơn 25.500ha cao su nhưng chỉ còn 30% sống sót nhưng dần teo tóp

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, từ năm 2008, Gia Lai cho phép 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án chuyển đổi hơn 32.400ha rừng nghèo sang trồng cao su và đã trồng hơn 25.500ha.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 7.884,4ha cao su phát triển bình thường (chiếm 30,9%), còn lại cây kém phát triển hoặc chết. Đáng chú ý, số cao su phát triển kém dần chết có xu thế gia tăng: năm 2018 là 12.039ha; năm 2022 thành 16.364ha; năm 2025 là 17.651,3ha.

Trước đó, các doanh nghiệp đề xuất chuyển đổi sang trồng trọt, chăn nuôi hoặc dự án nông nghiệp khác nhưng gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

v ùng đất rừng chuyển đổi đang bị "chôn chân" thời gian dài gây lãng phí rất lớn

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá chi tiết từng dự án, làm rõ nguyên nhân vì sao trước đây được đánh giá đủ điều kiện trồng cao su nhưng đến nay cây cao su chết, kém phát triển và không hiệu quả.

Qua đó, cần đề xuất chuyển đổi diện tích cao su bị chết, kém phát triển sang thực hiện dự án khác phù hợp với quy hoạch tỉnh, phù hợp với từng loại đất, cây trồng đảm bảo hiệu quả kinh tế; đề xuất diện tích đất trả về lại địa phương để giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu đất sản xuất.

Các đơn vị tham gia chương trình trồng cao su cũng khó khăn

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các bên liên quan hoàn thành báo cáo đánh giá, đề xuất phương án xử lý cụ thể trước ngày 5-10-2025, để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trước khi gửi Bộ NN-MT nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền phương án xử lý.

Chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su ở Gia Lai từng được kỳ vọng là đòn bẩy cho phát triển ngành cao su và kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau 15 năm triển khai, dự án không đạt hiệu quả như mong đợi, "chôn chân" hàng chục ngàn hecta đất, gây lãng phí lớn.

NGỌC OAI