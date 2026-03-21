Gia Lai: 2 chị em tử vong trong căn nhà bị cháy

Ngày 21-3, lãnh đạo Đảng ủy xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Nạn nhân là cháu P.M.P.L. (SN 2021) và cháu P.M.P.T. (SN 2019, cùng trú thôn 5). Cả 2 là cháu nội của bà Mai Thị Nghi (thôn 5, xã Chư Sê).

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, Công an xã Chư Sê nhận tin báo của quần chúng về vụ cháy tại nhà bà Mai Thị Nghi (SN 1961). Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy, đồng thời đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Theo ông Lý Anh Sang, Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê, ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đồng thời động viên để gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua nỗi đau mất mát.

HỮU PHÚC