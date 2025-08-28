Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Ngày 28-8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu Đoàn công tác gồm, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Trước tượng đài, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại dấu mốc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian sum họp với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại đất Bình Khê (Bình Định trước đây; nay thuộc tỉnh Gia Lai) để chuẩn bị hành trang ra đi tìm đường cứu nước. Các đại biểu thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thân sinh của Người.

Trong hành trình tìm đường cứu nước, Gia Lai là nơi ghi dấu cuộc chia tay lịch sử giữa cha con Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng vùng đất và con người nơi đây đã để lại dấu ấn quan trọng, góp phần hun đúc tư tưởng, ý chí cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng thành kính trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Để ghi lại dấu ấn cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ và bậc sinh thành của Người, tỉnh Bình Định trước đây đã đầu tư tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Công trình được khánh thành vào năm 2017 là biểu tượng tình phụ tử thiêng liêng giữa Nguyễn Tất Thành và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm xưa.

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành là công trình có dấu ấn nghệ thuật, có nhiều giá trị lịch sử. Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN

* Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Các lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

NGỌC OAI