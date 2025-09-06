Gia Lai: Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Pháp luật

Ngày 6-9, Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng Tô Anh Dũng (sinh năm 1981, còn được gọi là "Dũng Sài Gòn", quê ở xã Ngô Mây) ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, năm 2017, khi hành nghề sửa xe tại huyện Văn Giang trước đây (tỉnh Hưng Yên), Dũng thua lỗ, nợ nần nên đã đem xe của khách bán lấy tiền trả nợ. Hành vi của Dũng bị công an địa phương khởi tố và ra lệnh truy nã ngày 5-9-2017 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

dau thu.jpg
Đối tượng Tô Anh Dũng đầu thú sau 8 năm trốn truy nã. Ảnh: CACC

Sau khi bỏ trốn, Dũng thay đổi chỗ ở liên tục để tránh bị phát hiện. Gần đây, đối tượng quay về quê nhà tại xã Ngô Mây để ẩn náu.

Qua nắm bắt tình hình, Công an xã xác định Dũng là người bị truy nã 8 năm trước. Qua đó, lực lượng công an đã vận động gia đình, thuyết phục để đối tượng ra đầu thú.

XUÂN HUYÊN

