Già làng, người có uy tín là trụ cột tinh thần ở Tây Nguyên

Ngày 29-12, tại Nhà văn hóa Binh đoàn 15 (tỉnh Gia Lai), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo là lực lượng trụ cột tinh thần ở cơ sở, trực tiếp góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững khu vực.

Chương trình gặp mặt là hoạt động tri ân và là dịp lắng nghe ý kiến từ cơ sở, qua đó tiếp tục hoàn thiện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm của đội ngũ già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà học sinh Trường Mầm non 20-2

* Trước đó, tại Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà Trường Mầm non 20-2 (thuộc Binh đoàn 15) và trao quà cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị và nhiều đơn vị đã trao nhiều phần quà trị giá hơn 1,1 tỷ đồng tặng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và đối tượng chính sách.

TTXVN