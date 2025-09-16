Giá thu mua vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Vào lúc 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Do các doanh nghiệp tăng giá thu mua nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC còn 2 – 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng trở lại. Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 127,6 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 15-9 lên 3.678,1 USD/ounce, tăng 36,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco và lúc 10 giờ 15 phút ngày 16-9 (giờ Việt Nam) lên 3.680 USD/ounce - đây là đỉnh cao nhất của giá vàng thế giới. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 117,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,7- 13,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới thiết lập đỉnh lịch sử nhờ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng giảm. Nguyên nhân khiến tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm là do đặt cược gần như chắc chắn của thị trường vào một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm % của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào thứ Tư tuần này (giờ địa phương). Đây sẽ là đợt giảm lãi suất đầu tiên của FED kể từ tháng 12-2024.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược khả năng hơn 90% FED hạ lãi suất 0,25 điểm % trong lần họp này và khả năng gần 10% FED giảm lãi suất 0,5 điểm %. Giới phân tích dự đoán, FED có thể có thêm 1-2 đợt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm 2025, theo đó giá vàng trong ngắn hạn là mốc 3.700 USD/ounce và có thể chinh phục các mốc 3.730 USD/ounce và 3.743 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN