Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD

Theo công bố mới nhất về thị trường tiền điện tử ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Chainalysis, công ty phân tích blockchain toàn cầu, giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam đã vượt 220 tỷ USD, đứng thứ 3 châu Á - Thái Bình Dương, sau Ấn Độ (338 tỷ USD) và Hàn Quốc (hơn 300 tỷ USD).

Ảnh minh họa bằng AI
Ảnh minh họa bằng AI

Với quy mô giao dịch trên 220 tỷ USD, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm phát triển tài sản số tại Đông Nam Á trong những năm tới.

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, từ tháng 7-2024 đến 6-2025, thị trường tiền điện tử của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 55%. Dù vậy, mức tăng này phản ánh tín hiệu tích cực, đó là thị trường Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn “nóng sốt”, chỉ dựa vào làn sóng đầu cơ sang giai đoạn trưởng thành, phát triển bền vững hơn. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 05/2025 chính thức cho thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ ngày 9-9-2025.

NHUNG NGUYỄN

