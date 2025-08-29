Giá vàng nhẫn 9999 lập đỉnh mới, áp sát 124 triệu đồng/lượng

Sáng 29-8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo đà thế giới. Giá vàng nhẫn 9999 lập kỷ lục mới, trong khi giá vàng miếng SJC vẫn neo ở vùng đỉnh.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, giá vàng miếng SJC tại tiệm vàng Ngọc Thẩm (TPHCM) được niêm yết ở mức 127 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra – cao nhất thị trường.

Các doanh nghiệp lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với phiên trước, phổ biến quanh mức: mua vào 127,4 triệu đồng/lượng; bán ra: 128,9 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn 9999 bật tăng mạnh, lập đỉnh mới: Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 120,8 triệu đồng/lượng mua vào, 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chiều hôm trước.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 120,6 triệu đồng/lượng mua vào và 123,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 120,3 triệu đồng/lượng mua vào và 123,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 28-8 đạt 3.416,1 USD/ounce, tăng 20,4 USD so với phiên trước. Giá giao ngay trên sàn Kitco lúc 10 giờ 15 (giờ Việt Nam) giảm nhẹ về 3.411 USD/ounce, giảm 5 USD so với giá chốt phiên tại New York.

Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương 108,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20-20,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,1-14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt xa mốc 3.400 USD/ounce, lên cao nhất 5 tuần nhờ đồng USD suy yếu do khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới. Môi trường lãi suất giảm sẽ có lợi cho giá vàng. Cùng với đó, giá vàng cũng được thúc đẩy do Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust - mua ròng 5,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên hơn 967,9 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Lũy kế từ đầu tuần, Quỹ ETF đã mua ròng gần 11 tấn.

NHUNG NGUYỄN