Giá vàng trong nước sáng 28-1 tăng thêm 3–3,6 triệu đồng/lượng

Sáng 28-1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức tăng cao hơn vàng miếng SJC.

Khoảng 9 giờ, Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 175,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 178,1 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn. Tập đoàn Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán, giao dịch tại mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 180 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC điều chỉnh tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết cùng mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 180 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục đi lên. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ ngày 28-1 (giờ Việt Nam) đạt 5.212,1 USD/ounce, tăng gần 32 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá trong nước, giá vàng thế giới tương đương khoảng 165,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại về sự bất định trong chính sách của Mỹ gia tăng. Chính phủ Mỹ đang đối mặt nguy cơ đóng cửa một phần nếu dự luật ngân sách mới không được thông qua trước thời hạn 30-1.

Cùng với đó, cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2026 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu từ ngày thứ Ba và dự kiến kết thúc vào ngày thứ Tư (giờ địa phương) với tuyên bố về lãi suất và họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu lo ngại sự độc lập của FED có thể chịu tác động từ sức ép chính trị. Đồng USD tiếp tục suy yếu, góp phần đẩy giá vàng đi lên, khi chỉ số DXY giảm 1,3%, xuống dưới 95,8 điểm – mức thấp nhất trong hơn 4 năm.

Tin liên quan Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 vượt 177 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN