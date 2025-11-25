Tọa đàm về sử dụng xăng sinh học E10: Phát triển bền vững

Sáng 25-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức tọa đàm “Sử dụng xăng sinh học E10 - Phát triển bền vững”, nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện về vai trò, cơ hội và điều kiện để E10 trở thành nhiên liệu chủ đạo trong giai đoạn tới.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn trao đổi với các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia toạ đàm, về phía lãnh đạo TPHCM có ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Về phía lãnh đạo bộ, sở, ngành chuyên môn có bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương; bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM; ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; ông Phan Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở NN-MT) TPHCM.

Phó Tổng Biên tập Phạm Trường trao đổi với các khách mời. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các chuyên gia tham dự có PGS-TS Ngô Trí Long, Chuyên gia Kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính). PGS-TS Văn Đình Sơn Thọ, Đại học Bách khoa Hà Nội; TS Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc. Về phía doanh nghiệp, hiệp hội, có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát; ông Đặng Ngọc Sơn Ca, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải TPHCM; ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam; ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng TPHCM.

Đặc biệt, toạ đàm có sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Về phía đại diện PVOIL có ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc.

Về phía Báo SGGP, có ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập; ông Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập.

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn thông tin, theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố đầu năm 2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng gần 1,45°C so với thời kỳ tiền công nghiệp; năm 2023 trở thành năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Riêng châu Á chứng kiến hơn 80 đợt thiên tai cực đoan, gây thiệt hại trên 65 tỷ USD. Những con số ấy không chỉ là cảnh báo, mà là lời nhắc nhở rằng mọi hành động ứng phó khí hậu không thể chậm trễ.

Tại Việt Nam, lượng phát thải từ tiêu dùng năng lượng năm 2023 ước đạt 275 triệu tấn CO₂, tăng gần 3% so với năm trước. Riêng ngành giao thông – vận tải đóng góp khoảng 20% tổng phát thải quốc gia, chủ yếu do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây là áp lực lớn nhưng cũng mở ra cơ hội để chúng ta thúc đẩy mô hình năng lượng sạch, hiệu quả và bền vững hơn.

Để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Chính phủ đã ban hành và triển khai hàng loạt quyết sách: Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Quy hoạch điện VIII, lộ trình thị trường carbon, các chương trình tiết kiệm năng lượng, và những chính sách giảm dần nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải. Một bước đi quan trọng là chủ trương phát triển và sử dụng xăng sinh học E10. Từ tháng 8-2025, Petrolimex và PVOIL đã thí điểm phân phối E10 tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Chỉ sau ba tháng, sản lượng E10 tại nhiều địa phương tăng 12 – 18%, cho thấy mức độ tin tưởng ngày càng cao của người tiêu dùng đối với nhiên liệu xanh. Xăng E10 giúp giảm 3 – 7% lượng phát thải CO₂, đồng thời thúc đẩy ngành sản xuất ethanol từ nông sản trong nước. Trên cơ sở kết quả đó, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 50/2025, quy định từ ngày 1-6-2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường phải được phối trộn thành xăng E10. Song song đó, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Tiêu chuẩn Việt Nam CAFC, đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa 4,83 lít/100km cho ô tô con từ năm 2030.

Quyền Tổng Biên tập Nguyễn Khắc Văn phát biểu đề dẫn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Khắc Văn nhận định, những chính sách này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong xây dựng nền giao thông xanh, tiết kiệm và thân thiện môi trường. “Chúng ta không thể chờ đợi hoàn hảo mới hành động; nhưng hành động phải có trách nhiệm, minh bạch trong thông tin, khoa học trong đánh giá và công bằng trong chia sẻ lợi ích. Báo SGGP sẽ tiếp tục đồng hành, phản biện và góp tiếng nói để quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra nhanh nhưng bền vững”, ông Nguyễn Khắc Văn cho hay.

Các đại biểu tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

THANH DUNG - THANH HIỀN - QUANG VŨ - THI HỒNG