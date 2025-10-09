Người mua cần lưu ý những thay đổi quan trọng trong giao dịch vàng từ ngày 10-10

Ngày 10-10, Nghị định 232/2025/NĐ-CP (Nghị định 232) sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP (Nghị định 24) của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng bắt đầu chính thức có hiệu lực, do đó các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng sẽ chính thức áp dụng quy định mới theo nghị định mới này khi giao dịch.

Cụ thể, sáng 9-10, một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý như Bảo Tín Minh Châu, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), DOJI đã phát đi thông báo đến khách hàng về những điều cần chú ý khi giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn từ ngày mai theo chính sách mới của Nghị định 232.

Cụ thể, nếu giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được đánh giá là sự “xoay trục” trong chính sách quản lý thị trường vàng sau hơn một thập kỷ.

Từ việc Nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Các ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Đồng thời đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, với ngân hàng là từ 50.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3-2025, đại diện NHNN cho biết, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, dự kiến ban hành vào ngày 10-10.

Dự thảo thông tư bao gồm các quy định về: hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng; hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; giấy phép sản xuất vàng miếng; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Về cơ chế cấp hạn mức nhập khẩu vàng, căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng và quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, NHNN sẽ xây dựng tổng hạn mức nhập khẩu, phân bổ cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Theo dự thảo, chậm nhất ngày 15-11 hàng năm, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu nộp hồ sơ xin hạn mức nhập khẩu vàng cho năm kế tiếp. Tiếp đó, trước ngày 15-12 hàng năm, NHNN sẽ ra quyết định phân bổ hoặc thông báo từ chối (nêu rõ lý do).

Theo NHNN, chính sách mới hướng tới mục tiêu lớn nhất là đảm bảo nguồn cung vàng dồi dào, thị trường cạnh tranh minh bạch và người dân có thêm nhiều lựa chọn. Khi nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, tình trạng độc quyền sẽ giảm, chi phí được kéo xuống và chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới sẽ thu hẹp.

LƯU THỦY