Kinh tế

Thị trường

Giá vàng tăng trở lại trong ngày đầu tuần

SGGPO

Giá vàng trong nước ngày 20-10 quay đầu tăng sau khi “hạ nhiệt” vào cuối tuần trước.

Vào lúc 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán báo giá ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 150,5 triệu đồng chiều mua và 151,5 triệu đồng chiều bán.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giữ nguyên giá bán vào cuối tuần trước, báo giá ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giữ bán vào cuối tuần trước, niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tại đây tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 7-8,3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 8,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu Á tiếp tục giảm. Vào lúc 17 giờ ngày 20-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco còn 4.249,9 USD/ounce, giảm khoảng 4 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 15,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 15,2- 23,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 15 -24,4 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Mi Hồng Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Báo giá Tiệm vàng Kitco Mua vào Giá vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn