Giá vàng tăng trở lại trong ngày đầu tuần

Giá vàng trong nước ngày 20-10 quay đầu tăng sau khi “hạ nhiệt” vào cuối tuần trước.

Vào lúc 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán báo giá ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 150,5 triệu đồng chiều mua và 151,5 triệu đồng chiều bán.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giữ nguyên giá bán vào cuối tuần trước, báo giá ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giữ bán vào cuối tuần trước, niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tại đây tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 7-8,3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 8,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu Á tiếp tục giảm. Vào lúc 17 giờ ngày 20-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco còn 4.249,9 USD/ounce, giảm khoảng 4 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 15,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 15,2- 23,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 15 -24,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN