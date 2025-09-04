Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

Chiều 4-9, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước theo xu hướng tăng nhẹ, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh tăng.

Điều chỉnh giá bán xăng dầu

Nguyên nhân được Bộ Công thương cho biết là do kỳ điều hành từ ngày 28-8 đến 3-9, giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm thế giới tăng nhẹ bởi lo ngại cuộc họp OPEC+ sắp tới, đồng USD suy yếu và căng thẳng Nga - Ukraine.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới đã tăng từ 0,5% đến 1% so với kỳ trước, trong đó xăng RON92 tăng 0,87%, xăng RON95 tăng 0,51%, dầu diesel tăng 0,80%, dầu hỏa tăng 0,63% và dầu mazut tăng 1,04%.

Trước diễn biến này, liên bộ quyết định tăng giá bán lẻ đồng loạt mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, từ 15 giờ ngày 4-9, giá bán lẻ mới như sau: xăng E5 RON92 là 19.851 đồng/lít (tăng 80 đồng), xăng RON95-III 20.439 đồng/lít (tăng 76 đồng), dầu diesel 18.473 đồng/lít (tăng 116 đồng), dầu hỏa 18.314 đồng/lít (tăng 89 đồng) và dầu mazut 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng).

Trước đó, ở hai kỳ điều hành ngày 21 và 28-8, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Riêng ngày 28-8, xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít và dầu mazut tăng 144 đồng/kg.

PHÚC HẬU