Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

Nguyên nhân được Bộ Công thương cho biết là do kỳ điều hành từ ngày 28-8 đến 3-9, giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm thế giới tăng nhẹ bởi lo ngại cuộc họp OPEC+ sắp tới, đồng USD suy yếu và căng thẳng Nga - Ukraine.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới đã tăng từ 0,5% đến 1% so với kỳ trước, trong đó xăng RON92 tăng 0,87%, xăng RON95 tăng 0,51%, dầu diesel tăng 0,80%, dầu hỏa tăng 0,63% và dầu mazut tăng 1,04%.
Trước diễn biến này, liên bộ quyết định tăng giá bán lẻ đồng loạt mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, từ 15 giờ ngày 4-9, giá bán lẻ mới như sau: xăng E5 RON92 là 19.851 đồng/lít (tăng 80 đồng), xăng RON95-III 20.439 đồng/lít (tăng 76 đồng), dầu diesel 18.473 đồng/lít (tăng 116 đồng), dầu hỏa 18.314 đồng/lít (tăng 89 đồng) và dầu mazut 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng).
Trước đó, ở hai kỳ điều hành ngày 21 và 28-8, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Riêng ngày 28-8, xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít và dầu mazut tăng 144 đồng/kg.