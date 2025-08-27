Năm 2026: Tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đã giảm đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đã giảm đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục được đề xuất áp dụng trong năm 2026, trước khi quay về mức thuế tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 từ năm 2027.

Việc áp dụng mức thuế BVMT như dự thảo được đánh giá là sẽ góp phần ổn định giá cả, đặc biệt là giá bán lẻ xăng dầu trong nước

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu và mỡ nhờn tại Việt Nam (đang được Bộ Tư pháp thẩm định) quy định tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đã giảm đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026, trước khi quay về mức thuế tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 từ năm 2027.

Cụ thể, giai đoạn từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026, các mức thuế BVMT đề xuất như sau: ◦ Xăng, trừ etanol: 2.000 đồng/lít (thấp hơn mức 4.000 đồng/lít quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14). ◦ Nhiên liệu bay: 1.500 đồng/lít (thấp hơn mức 3.000 đồng/lít). ◦ Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 1.000 đồng/lít (hoặc kg đối với mỡ nhờn) (thấp hơn mức 2.000 đồng/lít/kg). ◦ Dầu hỏa: 600 đồng/lít (thấp hơn mức 1.000 đồng/lít).

Từ ngày 1-1-2027 trở đi, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ quay trở lại thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14. Điều này đồng nghĩa với việc mức thuế sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2027 so với năm 2026.

Việc áp dụng mức thuế BVMT như dự thảo được đánh giá là sẽ góp phần ổn định giá cả, đặc biệt là giá bán lẻ xăng dầu trong nước; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và khó khăn.

Tuy vậy, việc tiếp tục giảm thuế BVMT sẽ dẫn đến giảm thu ngân sách nhà nước. Dự kiến trong năm 2026, thu ngân sách sẽ giảm khoảng 40.501 tỷ đồng so với việc áp dụng mức thuế theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

ANH PHƯƠNG