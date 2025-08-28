Từ chiều 28-8: Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Chiều 28-8, Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành mới, có hiệu lực từ 15 giờ cùng ngày.

Theo đó, giá các mặt hàng xăng và dầu bán lẻ trong nước kỳ này đồng loạt tăng theo biến động của thị trường thế giới từ ngày 21 đến 27-8.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, lên mức tối đa 19.771 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít; dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên 18.357 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít; dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên 15.260 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu chiều nay 28-8. Lập bảng: PHÚC HẬU

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tuần qua (từ ngày 21 đến 27-8) tăng từ 1,07% đến gần 3% tùy loại, do ảnh hưởng từ việc Mỹ tăng thuế hàng hóa từ Ấn Độ, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cùng căng thẳng Nga - Ukraine leo thang. Bên cạnh đó, tỷ giá VND/USD tăng cũng làm tăng chi phí nhập khẩu.

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 21-8, giá xăng đã được điều chỉnh tăng nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm.

Cùng ngày, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố danh sách thương nhân xăng dầu tính đến ngày 26-8, cả nước có 33 thương nhân đầu mối xăng dầu, cùng 257 đơn vị phân phối, giảm 1 đơn vị so với tháng 7-2025.

PHÚC HẬU