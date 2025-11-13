Giá xăng dầu tăng nhẹ chiều 13-11

Chiều 13-11, Bộ Công thương thông tin: Liên Bộ Công thương - Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước kể từ 15 giờ hôm nay, nhằm phản ánh biến động giá thế giới và điều kiện thị trường trong nước.

Người dân đổ xăng sinh học cho phương tiện cá nhân. Ảnh minh họa

Theo đó, kỳ điều chỉnh này, xăng sinh học E5RON92 tăng 162 đồng mỗi lít, lên mức 19.844 đồng/lít; xăng khoáng RON95-III tăng 160 đồng/lít, lên 20.576 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg, còn 14.074 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, nguyên nhân điều chỉnh giá kỳ này là do diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới trong tuần qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố chính. Cụ thể, OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý 1-2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dầu mỏ Nga vẫn tiếp tục có hiệu lực; đồng thời, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra, khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

PHÚC VĂN