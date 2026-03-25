Giải cứu kịp thời bé trai mắc kẹt giữa hai bức tường

Trước đó, lúc 10 giờ 17 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận được tin báo từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường tại đường Hội Nghĩa 57.
Ngay sau đó, đơn vị điều động 1 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn.
Tại đây, lực lượng cứu nạn ban đầu sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, đục phá tường gạch để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, nhận thấy nguy cơ sập tường có thể gây nguy hiểm cho bé, lực lượng chức năng đã chuyển sang phương án an toàn hơn.
Các chiến sĩ sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời nhẹ nhàng hỗ trợ đưa bé ra ngoài. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng liên tục trấn an tinh thần, sử dụng ống dây dài để truyền nước uống giúp bé duy trì sức khỏe.
Đến 10 giờ 40 phút, bé trai được giải cứu thành công trong tình trạng ổn định.
Nạn nhân là em T.Q.Đ. (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp), tạm trú tại khu phố 4, phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu, em leo lên mái nhà để bắt mèo, không may trượt ngã và bị kẹt giữa hai bức tường hẹp.