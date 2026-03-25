Giải cứu kịp thời bé trai mắc kẹt giữa hai bức tường

Trưa 25-3, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết vừa kịp thời giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường gạch tại phường Bình Cơ, bảo đảm an toàn tính mạng.

Trước đó, lúc 10 giờ 17 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận được tin báo từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường tại đường Hội Nghĩa 57.

Hiện trường bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt giữa 2 bức tường

Ngay sau đó, đơn vị điều động 1 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn.

Tại đây, lực lượng cứu nạn ban đầu sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, đục phá tường gạch để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, nhận thấy nguy cơ sập tường có thể gây nguy hiểm cho bé, lực lượng chức năng đã chuyển sang phương án an toàn hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 32 nhanh chóng có mặt tại hiện trường vừa động viên tinh thần vừa tìm cách tiếp cận nạn nhân

Các chiến sĩ sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời nhẹ nhàng hỗ trợ đưa bé ra ngoài. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng liên tục trấn an tinh thần, sử dụng ống dây dài để truyền nước uống giúp bé duy trì sức khỏe.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công bé trai

Đến 10 giờ 40 phút, bé trai được giải cứu thành công trong tình trạng ổn định.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu

Nạn nhân là em T.Q.Đ. (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp), tạm trú tại khu phố 4, phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu, em leo lên mái nhà để bắt mèo, không may trượt ngã và bị kẹt giữa hai bức tường hẹp.

TÂM TRANG