Motorola trở lại thị trường Việt Nam

Hôm nay 21-10, Motorola - thương hiệu công nghệ biểu tượng toàn cầu đến từ Mỹ với lịch sử hơn 90 năm công bố ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Các sản phẩm Motorola sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 11-2025

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược toàn cầu của thương hiệu và tiếp nối di sản sáng tạo mà biểu tượng “chữ M cánh dơi” đã ghi dấu trong lịch sử ngành di động toàn cầu. Motorola không chỉ giới thiệu các dòng sản phẩm thế hệ mới mà còn khẳng định Motorola không chỉ tạo ra sản phẩm công nghệ Motorola định hình phong cách sống.

Triết lý Lifestyle Tech là sự giao thoa giữa công nghệ đỉnh cao và phong cách thời thượng, nơi cá tính và bản lĩnh được thể hiện qua từng chi tiết trong ngôn ngữ thiết kế như việc kết hợp với PANTONE trong thiết kế màu sắc sản phẩm, sử dụng vật liệu thuần chay hay công nghệ màn hình tràn viền 4 cạnh độc đáo.

Đặc biệt, sự trở lại của biểu tượng màn hình gập huyền thoại trong diện mạo mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện, đẳng cấp hơn và đầy bất ngờ, một lần nữa khẳng định tinh thần tiên phong của Motorola trong việc tái định nghĩa chuẩn mực của thiết bị di động hiện đại.

Phía Motorola cho biết, tháng 11-2025 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng khi Motorola giới thiệu thế hệ thiết bị di động hoàn toàn mới tại Việt Nam, được phát triển trên nền tảng tinh gọn, hiệu quả và cá nhân hoá theo phong cách người dùng. Các sản phẩm được phát triển từ những nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu và hành vi sử dụng, tập trung vào khả năng xử lý, độ ổn định và hiệu suất trong nhiều điều kiện khác nhau. Điểm nhấn trong loạt sản phẩm lần này là 3 dòng sản phẩm razr, edge và moto g.

Hệ thống camera 100% chuẩn màu PANTONE cùng với thiết kế tràn viền 4 cạnh độc đáo, bền chuẩn quân đội hay pin lên đến 7000mAh là một số hé lộ mới nhất về thế hệ sản phẩm năm nay. Đặc biệt, camera kết hợp cùng Sony LYTIA và moto ai giúp tối ưu từng khung hình, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Với Motorola, lần ra mắt này không chỉ là một bước tiến thương mại, mà còn là lời khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam. Thương hiệu mang đến loạt thiết bị có trang bị khả năng truy cập 5G thần tốc trải dài trên nhiều phân khúc giá giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận 5G nhanh chóng và hiệu quả. Motorola với dự kiến ra mắt nhiều hoạt động tiếp nối, đầy hứa hẹn, từ chiến dịch thương hiệu, sự kiện trải nghiệm cho đến không gian tương tác mở, như lời khẳng định về một tầm nhìn phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

KIM THANH