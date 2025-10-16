Huawei Watch GT 6 sáng rực trong cung đường rừng

Chiếc Huawei Watch GT 6 trên cổ tay với màn hình 3.000 nit hiển thị rõ ràng dưới nắng chói hay mưa dầm và thoải mái xem những thông số hiển thị trên mặt đồng hồ… Người dùng đã mang nó trong một buổi tập trail ở Núi Dinh vào cuối tuần qua.

Dù Huawei Watch GT 6 có giá bán chưa đến 5 triệu đồng nhưng đây là một trong những thiết bị bền bỉ và đầy các tính năng trong thể thao

Với thời lượng pin "khủng" nên Huawei Watch GT 6 là một sự lựa chọn cho người đam mê thể thao, đặc biệt là chạy bộ đường dài hay leo núi...

Huawei Watch GT 6 kế thừa thiết kế bát giác đặc trưng với vỏ thép không gỉ cao cấp. Mặt đồng hồ phẳng cùng viền bezel cố định không chỉ bảo vệ màn hình tốt hơn mà còn tạo nên tổng thể liền mạch, chắc chắn.

Với chuẩn chống nước 5 ATM và chứng nhận IP68, chiếc đồng hồ này thoải mái đồng hành trong mọi điều kiện khắc nghiệt từ mưa gió, bơi lội đến rửa tay dưới vòi áp lực cao nên khi luyện tập hay trail, gặp trời mưa thì nó gần như không bị ảnh hưởng.

Điểm nhấn là màn hình 60Hz với độ sáng 3.000 nit, hiển thị cực kỳ sắc nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chỉ số khi tập luyện ngoài trời. Đồng hồ được điều khiển qua màn hình cảm ứng nhạy bén, kết hợp núm xoay vật lý có thể xoay và nhấn, cùng nút bấm phụ tùy chỉnh… mang đến trải nghiệm điều hướng linh hoạt và trực quan cho người dùng.

Dây đeo đa dạng với nhiều chất liệu cao cấp từ da cổ điển đến cao su fluoro.

Dây fluoro là lựa chọn lý tưởng cho người hay vận động chống thấm nước, mồ hôi hiệu quả, mềm mại và thoải mái khi đeo cả ngày. Trong trường hợp thực tế này, gặp nhiều mưa và nước, sợi dây đeo thoáng và khô rất nhanh, cho cảm giác rất thoải mái khi đeo

Bộ cảm biến TruSense thế hệ mới giúp GT 6 theo dõi sức khỏe chính xác. Các tính năng như đo nhịp tim, SpO₂, mức độ căng thẳng và nhiệt độ da đều hoạt động ổn định. Khi mang nó thử trải nghiệm trên đoạn đường xuống dốc, GT 6 tự động cho các thông số hết sức quan trọng. Hệ thống định vị GNSS băng tần kép Sunflower 2.0 cho độ chính xác cao ngay cả khi chạy qua khu vực che chắn.

Những thông số hết sức chi tiết mà chiếc đồng hồ này đã thống kê sau một buổi tập

Đồng hồ cũng cung cấp các thông số như khoảng cách, tốc độ, nhịp tim, độ dốc địa hình... và trên những cung đường trail, những thông số này giúp người dùng kiểm soát cường độ tập luyện, tránh quá sức trên đoạn lên dốc hay kiểm soát tốc độ an toàn.

Phiên bản 46mm với viên pin 867 mAh cho thời gian dùng thực tế gần 2 tuần khi bật đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe. Khi tối ưu, thời gian có thể kéo dài tới 21 ngày, là thời lượng pin lý tưởng trong thế giới smartwatch hiện nay.

Với trọng lượng nhẹ, mang lại sự thoải mái cùng màn hình siêu sáng… và đặc biệt là thời lượng pin "khủng" nên Huawei Watch GT 6 là một sự lựa chọn cho người đam mê thể thao.

Thiết bị này còn là người bạn đồng hành lý tưởng cho dân đam mê đạp xe, chạy bộ, chèo thuyền, tập luyện chéo còn được nhận diện tự động.

KIM THANH