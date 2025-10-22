HONOR Magic V5 mở ra nhiều điều ý nghĩa ở thế giới điện thoại gập

Là một người yêu thích điện thoại gập từ những ngày đầu, tôi luôn phải chấp nhận một sự thật là muốn có màn hình lớn thì phải chịu cồng kềnh, nhưng khi cầm HONOR Magic V5 trên tay, sự "lấn cấn" nói trên đó đã qua và nó còn mở ra nhiều điều ý nghĩa hơn ở thế giới điện thoại gập.

HONOR Magic V5 mang lại cảm giác sử dụng mới mẻ trong thế giới điện thoại gập

HONOR Magic V5 có nhiều màu sắc để lựa chọn như trắng ánh trăng, đỏ đôn hoàng, đen tuyệt tác và tôi thích sắc màu ánh kim hơn nên chọn màu vàng bình minh là lẽ đương nhiên và khi dùng nó, HONOR Magic V5 đã tạo ra nhiều giá trị khó có thể phủ nhận.

Mỏng nhẹ đến khó tin

Cảm giác đầu tiên khi cầm Magic V5 là sự ngỡ ngàng. Với trọng lượng chỉ 217g và độ dày 8.8mm khi gập, chiếc máy này nhẹ hơn cả iPhone 17 Pro Max (231g). Đây không phải con số trên giấy mà là trải nghiệm thực tế là tôi có thể bỏ nó vào túi quần, sử dụng một tay, và hoàn toàn quên đi rằng mình đang mang theo một thiết bị hai màn hình.

Khi mở ra, độ mỏng 4.1mm biến Magic V5 thành một tấm bảng điện tử siêu mỏng trên tay. Màn hình 7.95 inch bật lên, và tôi có ngay một không gian làm việc rộng rãi... từ một chiếc điện thoại dạng thanh bỏ túi. Đó chính là “ma thuật” mà tôi luôn mong đợi ở điện thoại gập.

Độ bền vượt trội

Với một thiết bị mỏng như vậy, tôi không thể không lo lắng về độ bền. Nhưng HONOR đã dẹp tan nỗi lo ấy. Chuẩn kháng nước bụi IP58/IP59 mang lại sự an tâm tuyệt đối - tôi đã vô tình để máy dưới mưa mà vẫn không sao.

Bản lề titan và thép độc quyền được công bố chịu được 500.000 lần gập mở, thậm chí đạt kỷ lục Guinness với khả năng nâng vật nặng tới 104kg. Tôi không dám thử nghiệm điều đó, nhưng mỗi lần đóng mở máy, cảm giác đầm chắc và mượt mà khiến tôi tin tưởng tuyệt đối.

Điểm thông minh nhất là hệ thống AI phát hiện bụi bẩn kẹt giữa hai màn hình và cảnh báo ngay lập tức. Đây là chi tiết nhỏ nhưng cho thấy HONOR đã suy nghĩ kỹ về trải nghiệm người dùng thực tế.

Nhiếp ảnh gia bỏ túi

Với vai trò nhiếp ảnh gia, tôi khá khắt khe về camera. Hệ thống ba camera của Magic V5 không chỉ đáp ứng mà còn vượt mong đợi nên nó cho những bức hình toàn tâm toàn ý.

Camera chính 50MP Sony IMX906 với khẩu độ f/1.6 và OIS là công cụ đắc lực của tôi. Trong ánh sáng ban ngày, ảnh chụp sắc nét, màu sắc trung thực, không bị quá rực rỡ như nhiều máy khác. Điểm tôi thích nhất là khả năng chụp đêm - ảnh sáng rõ, chi tiết không bị nhòe, và màu sắc vẫn được giữ lại tốt. Hệ thống lấy nét laser hoạt động chính xác ngay cả trong bóng tối.

Camera tele 64MP với zoom quang 3x là vũ khí bí mật. Tôi có thể zoom lên 6x, thậm chí 10x mà chất lượng vẫn ở mức chấp nhận được. Điều này mở ra vô vàn khả năng sáng tạo - từ chụp chân dung đến phong cảnh xa xôi.

Camera góc siêu rộng 50MP có thêm khả năng macro với AF tự động, cho phép tôi chụp cận cảnh các chi tiết nhỏ. Nhưng điều tôi hay dùng nhất là khi chụp selfie: mở máy ra, sử dụng màn hình ngoài làm kính ngắm và camera sau để chụp - chất lượng ảnh selfie vượt trội so với camera trước thông thường.

Khả năng quay video 4K 60fps trên cả ba camera với chống rung OIS+EIS giúp tôi tạo ra những thước phim mượt mà, chuyên nghiệp. Magic V5 thực sự là studio di động trong túi tôi.

Thông minh cho mọi tác vụ

MagicOS 9 với loạt tính năng AI đã thay đổi cách tôi làm việc và giải trí. AI Deepfake Detection là tính năng tôi trân trọng nhất. Trong thời đại lừa đảo video call bằng deepfake tràn lan, việc có lớp bảo vệ phân tích video trong 3 giây ngay trên Messenger, Zalo, Viber là vô giá. Tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Magic Portal thay đổi cách tôi làm việc đa nhiệm. Kéo địa chỉ từ tin nhắn vào thanh bên, Google Maps tự động mở. Kéo hình ảnh, các ứng dụng chỉnh sửa xuất hiện. Mọi thứ trở nên liền mạch, tự nhiên.

Với vai trò người sáng tạo nội dung, Viết bằng AI giúp tôi soạn thảo nhanh các bài đăng, bình luận hấp dẫn. AI Note ghi âm và tóm tắt cuộc họp tự động - tôi không còn phải ghi chép vội vàng nữa.

AI Eraser và AI Cutout trong thư viện ảnh là công cụ ma thuật. Xóa người lạ khỏi ảnh du lịch, tách chủ thể ra khỏi nền, mở rộng ảnh cận thành toàn cảnh - tất cả chỉ bằng vài thao tác. Tôi có thể chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp ngay trên điện thoại mà không cần máy tính.

Thậm chí tính năng giảm say xe bằng AI cũng hữu ích bất ngờ. Những chấm động ở cạnh màn hình phản ánh chuyển động xe, giúp tôi đọc báo hay xem phim trên xe mà không bị khó chịu.

Xứng đáng cho sự lựa chọn

HONOR Magic V5 ở mức giá 44.990.000 đồng không phải là rẻ, nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng. Mỏng nhẹ như điện thoại thanh, bền bỉ vượt trội, camera chuyên nghiệp và AI thông minh phục vụ từng nhu cầu thực tế.

Với tôi, Magic V5 là chiếc máy tôi đã chờ đợi, một thiết bị đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ và trải nghiệm người dùng.

BÌNH LÂM