REDMI 15C pin 6.000mAh, màn hình 6,9 inch… chỉ gần 3,5 triệu đồng

REDMI 15C với màu sắc khá ấn tượng

Xiaomi chính thức giới thiệu REDMI 15C tại thị trường Việt Nam, chiếc smartphone phổ thông mới nhất với viên pin khủng 6.000mAh, màn hình 6,9 inch sống động cùng thiết kế mỏng nhẹ.

REDMI 15C nổi bật với viên pin 6.000mAh cực dồi dào, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng smartphone suốt cả ngày dài của đông đảo đối tượng người dùng khác nhau. Thiết bị có khả năng phát video liên tục trong 22 giờ, nghe nhạc 82 giờ hoặc đọc sách trong 20 giờ.

Công nghệ sạc nhanh 33W cho phép REDMI 15C sạc đầy 50% pin chỉ trong vòng 31 phút. Với công nghệ Smart Charging Engine, thiết bị được tối ưu dòng điện để tăng tốc độ sạc đồng thời bảo vệ tuổi thọ pin hiệu quả trong suốt quá trình sạc. Sau 1.000 chu kỳ sạc xả, viên pin của REDMI 15C vẫn giữ được hơn 80% dung lượng gốc.

REDMI 15C sở hữu màn hình 6,9 inch cực lớn cùng độ phân giải HD+ và độ sáng tối đa lên đến 810 nits. Đặc biệt, màn hình của REDMI 15C có tần số quét lên tới 120Hz với công nghệ AdaptiveSync, cho phép thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ làm tươi theo nội dung hiển thị. Điều này mang lại cho người dùng trải nghiệm mượt mà khi lướt web, chơi game hay xem video.

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, REDMI 15C vẫn sở hữu thân máy mỏng chỉ 7,99mm và trọng lượng 205g vô cùng gọn gàng. Các cạnh viền được bo cong mềm mại, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.

Sản phẩm này đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cho khả năng chống bụi và chống tia nước hắt từ mọi phía, phù hợp để đồng hành trong các hoạt động ngoài trời. Công nghệ Wet Touch 2.0 đảm bảo màn hình cảm ứng vẫn nhạy ngay cả trong điều kiện tay ẩm ướt.

Thiết bị vận hành trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2, mang đến trải nghiệm mượt mà và thông minh với nhiều tính năng AI tiện ích như Circle to Search, trợ lý Google Gemini, cùng khả năng liên thông giữa các thiết bị qua Call Sync và Shared Clipboard, giúp đồng bộ và chia sẻ công việc dễ dàng giữa smartphone, tablet và PC.

REDMI 15C lên kệ với mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, cụ thể: Phiên bản 4GB + 128GB có giá niêm yết 3.690.000 đồng, ưu đãi từ 200.000 đồng, còn 3.490.000 đồng. Phiên bản 6GB + 128GB có giá niêm yết 3.990.000 đồng, ưu đãi từ 200.000 đồng, còn 3.790.000 đồng. Đặc biệt, từ nay đến 31-10-2025, khách hàng khi mua REDMI 15C sẽ được hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, cùng chế độ bảo hành chính hãng 18 tháng.

KIM THANH