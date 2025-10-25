Vertu Agent Q và hành trình giữ tinh thần thủ công Anh quốc

Khi AI trở thành chuẩn mực mới của công nghệ, Vertu vẫn chọn hướng đi riêng: kết hợp AI với nghệ thuật thủ công để tạo nên chuẩn mực “xa xỉ công nghệ”.

Vertu Agent Q với chế tác độc đáo

Thế giới công nghệ đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có, AI tham gia sâu vào các các sản phẩm công nghệ và tại nhà máy Vertu ở Anh, những nghệ nhân vẫn lặng lẽ khâu từng đường da, đánh bóng từng mảnh thép và lắp ráp hàng trăm linh kiện hoàn toàn thủ công… song hành cùng AI.

Triết lý “human touch” là cốt lõi giúp Vertu khác biệt suốt hơn hai thập kỷ. Mỗi sản phẩm được hoàn thiện bởi một nghệ nhân duy nhất, người đặt chữ ký của mình sau khi chiếc máy được lắp xong như một sự cam kết về danh dự và trách nhiệm. Quy trình đó được duy trì kể cả trong giai đoạn những mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng ra mắt giới mộ điệu.

Mới đây nhất, Vertu vừa trình làng mẫu smartphone Agent Q, phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nơi công nghệ hiện đại được nâng tầm bởi nghệ thuật chế tác thủ công, tạo nên chuẩn mực mới cho khái niệm “xa xỉ công nghệ”.

Agent Q vẫn mang tinh thần thủ công Anh quốc nhưng được kết hợp cùng công nghệ hiện đại: khung thép chịu lực 150kg, hơn 320 linh kiện lắp ráp tỉ mỉ, phần khay SIM lấy cảm hứng từ “Cánh chim ưng”, biểu tượng cho quyền năng và tự do.

Điểm nhấn khác nằm ở lớp da bao trọn thân máy được định hình liền mạch 180°, sử dụng kỹ thuật may yên ngựa truyền thống. Từng chi tiết, từ phím điều khiển ruby đến gối gốm nung 1.200 °C đều cho thấy Vertu vẫn xem chế tác là một giá trị mang tính nghệ thuật.

Bên trong thiết kế thủ công tỉ mỉ ấy là nền tảng AI thế hệ mới của Vertu. Agent Q vận hành trên hệ thống Agent Phone, cho phép người dùng ra lệnh bằng ý định, máy sẽ tự động thực hiện trọn vẹn. Hệ thống AIGS Concierge hoạt động 24/7, kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và đội ngũ concierge thực, có khả năng học thói quen, dự đoán nhu cầu và xử lý cả những yêu cầu đặc biệt. Ba trụ cột gồm mạng lưới Agent toàn cầu, dịch vụ chủ động và con người trong vòng lặp giúp Vertu tạo nên trải nghiệm cá nhân hóa đặc biệt: nơi công nghệ phục vụ thay vì ra lệnh.

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên AI, lựa chọn giữ lại yếu tố thủ công nghe có vẻ “ngược dòng”. Nhưng chính sự kiên định ấy khiến Vertu trở thành thương hiệu hiếm hoi vẫn gắn liền với cảm xúc con người, nơi mỗi chiếc điện thoại đều có câu chuyện riêng.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam ghi nhận lượng khách hàng đặt chế tác bespoke (đặt riêng) tăng rõ rệt từ đầu quý IV. Một phần đến từ xu hướng quà tặng mang dấu ấn cá nhân, phần khác vì người dùng đánh giá cao độ bền, độ an toàn và sự riêng tư của hệ thống bảo mật Vertu OS. Với những người yêu công nghệ xa xỉ, Agent Q là minh chứng rằng: cảm xúc và tinh hoa thủ công vẫn có chỗ đứng giữa thời đại AI.

“Khách hàng Việt Nam ngày càng yêu cầu cao hơn với sản phẩm họ chọn. Một chiếc điện thoại xa xỉ bây giờ không chỉ cần mạnh về công nghệ mà còn phải mang cảm xúc và giá trị cá nhân. Vertu Việt Nam luôn cố gắng giữ trọn tinh thần đó, để mỗi chiếc máy trao đến tay chủ nhân là một tác phẩm mang dấu ấn riêng biệt”, đại diện Vertu Việt Nam cho biết.

Song song với yếu tố chế tác, Vertu còn xây dựng “pháo đài bảo mật bốn lớp”, bao gồm chip mã hóa cấp quân sự, hệ thống “ba thế giới song song” cho công việc, cá nhân và riêng tư, cùng ứng dụng bảo mật độc quyền với chat mã hóa đầu cuối. Chính sự kết hợp giữa AI và nghệ thuật thủ công tinh xảo đã giúp Vertu định nghĩa lại chuẩn mực của điện thoại xa xỉ trong kỷ nguyên kết nối thông minh.

Khi sức hút từ các dòng Vertu cao cấp như Agent Q, Signature V 4G hay Metavertu 2 Max tăng mạnh tại Việt Nam, thị trường cũng xuất hiện nhiều nguồn hàng không rõ xuất xứ. Các thiết bị này có thể là hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc, không được kiểm định, không có chứng nhận bảo hành quốc tế, tiềm ẩn rủi ro lớn về chất lượng và quyền riêng tư.

Để đảm bảo quyền lợi người dùng, Vertu toàn cầu chỉ ủy quyền phân phối chính thức cho Vertu Việt Nam - đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp chứng nhận xuất xưởng, bảo hành toàn cầu và hậu mãi chính hãng. Việc chọn mua tại các showroom chính thức cũng giúp khách hàng được trải nghiệm quy trình bàn giao chuẩn Vertu và hỗ trợ trọn đời trong suốt quá trình sử dụng.

KIM THANH