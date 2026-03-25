Giải pháp mềm ứng phó khủng hoảng năng lượng

Từng phổ biến trong đại dịch Covid-19, mô hình làm việc từ xa hiện đang được một số quốc gia xem là một giải pháp mềm nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Pakistan và Philippines đã khuyến nghị: áp dụng tuần làm việc 4 ngày và hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Tại Thái Lan, chính phủ yêu cầu các cơ quan nhà nước chuyển sang làm việc từ xa. Công chức được khuyến khích tiết kiệm điện trong công sở, từ việc hạn chế sử dụng thang máy đến điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trên 260C.

Chính phủ Thái Lan yêu cầu các cơ quan nhà nước chuyển sang làm việc từ xa. ẢNH: THE NATION

Chính phủ Thái Lan cũng ra lệnh tạm hoãn tất cả các chuyến đi khảo sát, học tập tại nước ngoài của công chức ở mọi cấp độ. Chỉ những nhiệm vụ thực sự cấp thiết, như hội nghị quốc tế quan trọng, mới được xem xét triển khai sau khi đã qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Trong khi đó, sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr kết thúc ngày 24-3, Chính phủ Indonesia sẽ triển khai chính sách làm việc tại nhà cho công chức và nhân viên khu vực tư nhân, được áp dụng 1 ngày/tuần. Theo tính toán sơ bộ của chính phủ nước này, làm việc tại nhà một ngày mỗi tuần có thể tiết kiệm khoảng 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Thời gian một ngày là để duy trì sự cân bằng giữa tính linh hoạt trong công việc và năng suất.

Tại châu Âu, thông điệp cắt giảm tiêu thụ cũng được phát đi mạnh mẽ. Nhiều chính phủ kêu gọi người dân hạn chế sử dụng xe cá nhân và ưu tiên làm việc tại nhà. Sau bài học từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, Đức, Pháp và Italy đã tái kích hoạt những hướng dẫn về làm việc từ xa. Giới chức về năng lượng châu Âu khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng hoặc làm việc tại nhà ít nhất 2 đến 3 ngày mỗi tuần... Sự cấp thiết của những biện pháp này càng trở nên rõ rệt khi nhìn vào khả năng dự trữ năng lượng hạn chế của nhiều quốc gia, nhất là tại châu Á. Hiện mức độ phụ thuộc năng lượng của châu Á vào Trung Đông vẫn ở mức cao, khi nhập khẩu khoảng 60% dầu và chiếm phần lớn nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng từ Qatar.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng đưa mô hình làm việc từ xa vào danh sách các biện pháp khẩn cấp hàng đầu, với kỳ vọng thị trường nhiên liệu sẽ nhanh hạ nhiệt và hỗ trợ ổn định giá cả trong ngắn hạn. Đi kèm với đó là các khuyến nghị khác như giảm tốc độ xe trên cao tốc, đi chung xe và hạn chế di chuyển bằng đường hàng không.

Dù thừa nhận làm việc từ xa đang trở thành một công cụ giảm áp lực lên ngành năng lượng, giới chuyên gia vẫn lưu ý những giải pháp này cũng chỉ mang tính chất tạm thời và không thể thay thế hoàn toàn nguồn cung nếu xung đột Trung Đông kéo dài. Hiệu quả thực sự của mô hình trên vẫn đang là chủ đề tranh luận, bởi lượng năng lượng tiết kiệm được từ giao thông và văn phòng có thể bị bù trừ bởi sự gia tăng tiêu thụ điện tại từng gia đình, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

PHƯƠNG NAM tổng hợp