Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh tổ chức định kỳ 3 năm một lần

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 1981/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét chọn Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là lần điều chỉnh quan trọng, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho một giải thưởng được khởi xướng từ sáng kiến của Báo Sài Gòn Giải Phóng vào năm 2006.

Nhiều doanh nghiệp đã được trao Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2024. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, quy chế mới nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực xanh hóa sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, gia tăng năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Việc xét chọn phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng hạn. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, có trụ sở chính hoặc chi nhánh hoạt động hợp pháp trên địa bàn TPHCM, hoạt động liên tục ít nhất 12 tháng (đối với doanh nghiệp mới), tự nguyện đăng ký và cam kết duy trì tiêu chí xanh trong suốt thời gian danh hiệu có hiệu lực.

Một điểm mới quan trọng là việc xét chọn sẽ được tổ chức định kỳ 3 năm một lần thay vì hằng năm như trước đây. Doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ duy trì giá trị công nhận trong vòng 3 năm, khẳng định uy tín và tính bền vững của giải thưởng. Cùng với đó, hệ thống tiêu chí cũng được siết chặt và cụ thể hơn: doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật môi trường, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và hệ thống xử lý chất thải, duy trì hiệu quả sản xuất – kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ thuế và bảo hiểm, ứng dụng công nghệ mới và năng lượng tái tạo, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường tại đơn vị và cộng đồng.

Quy trình xét chọn gồm nhiều bước nối tiếp nhau, bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định chuyên môn, hội đồng xét chọn chấm điểm độc lập, công bố công khai danh sách doanh nghiệp dự kiến đạt danh hiệu trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và các phương tiện truyền thông để lấy ý kiến phản hồi, trước khi UBND TPHCM chính thức ra quyết định công nhận và tổ chức lễ tôn vinh.

Doanh nghiệp tham gia xét chọn được quyền tự nguyện đăng ký, tiếp cận bộ tiêu chí minh bạch để tự đánh giá, được thẩm định, đánh giá khách quan và có cơ hội điều chỉnh hoạt động sản xuất – kinh doanh nếu chưa đạt. Trách nhiệm của doanh nghiệp là nộp hồ sơ đầy đủ, trung thực, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, phí môi trường, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

Theo Ban tổ chức, những doanh nghiệp được công nhận danh hiệu sẽ được vinh danh trang trọng, quảng bá rộng rãi trên truyền thông, được phép sử dụng logo “Doanh nghiệp Xanh” trên sản phẩm và dịch vụ, ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, danh hiệu chỉ trao cho không quá 300 doanh nghiệp trong mỗi kỳ xét chọn, cho thấy sự chọn lọc khắt khe và giá trị uy tín đặc biệt. Doanh nghiệp cũng phải duy trì các cam kết xanh trong suốt thời gian danh hiệu có hiệu lực và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp; nếu vi phạm sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận.

Theo UBND TPHCM, quy chế mới không chỉ nâng cao uy tín và giá trị của giải thưởng mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp toàn thành phố chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, gia tăng năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

ÁI VÂN