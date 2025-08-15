Văn hóa - Giải trí

Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn

SGGPO

Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TPHCM) vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần thứ 19-2025.

Cuộc thi là hoạt động thường niên do Bảo tàng tổ chức nhằm kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2025), qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Các bé đạt giải nhất cuộc thi.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các em nhỏ

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham gia sôi nổi của hơn 600 học sinh đến từ 43 đơn vị trường học và các lớp vẽ trên địa bàn thành phố. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Nhà Thiếu nhi Thành phố và Sở GD-ĐT TPHCM.

Một điểm mới của cuộc thi năm nay là việc mở rộng, khuyến khích các em sử dụng đa dạng các chất liệu như bột màu, sơn dầu, acrylic… thay vì chỉ giới hạn trong các chất liệu quen thuộc. Sự thay đổi này đã giúp nâng cao chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm, đồng thời tạo ra một sân chơi phong phú, hấp dẫn hơn cho các em thiếu nhi thể hiện tài năng.

1.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các em nhỏ

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Kết quả chung cuộc, có 4 giải đặc biệt, 8 giải nhất, 18 giải nhì, 28 giải ba cùng 34 giải khuyến khích được trao cho các cá nhân và tập thể có bài dự thi chất lượng.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng chính thức khai mạc triển lãm trưng bày các tác phẩm đạt giải của cuộc thi. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31-8 tại bảo tàng. Công chúng cũng có thể thưởng lãm các tác phẩm trực tuyến thông qua website www.baotangtonducthang.vn. Cuộc thi không chỉ là một hoạt động hè bổ ích mà còn là dịp để các em thiếu nhi thành phố tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Tin liên quan
TRỌNG TRUNG

Từ khóa

cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Bác Tôn Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn