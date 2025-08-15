Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn

Cuộc thi là hoạt động thường niên do Bảo tàng tổ chức nhằm kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2025), qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao giải cho các em nhỏ

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham gia sôi nổi của hơn 600 học sinh đến từ 43 đơn vị trường học và các lớp vẽ trên địa bàn thành phố. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Nhà Thiếu nhi Thành phố và Sở GD-ĐT TPHCM.

Một điểm mới của cuộc thi năm nay là việc mở rộng, khuyến khích các em sử dụng đa dạng các chất liệu như bột màu, sơn dầu, acrylic… thay vì chỉ giới hạn trong các chất liệu quen thuộc. Sự thay đổi này đã giúp nâng cao chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm, đồng thời tạo ra một sân chơi phong phú, hấp dẫn hơn cho các em thiếu nhi thể hiện tài năng.



Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Kết quả chung cuộc, có 4 giải đặc biệt, 8 giải nhất, 18 giải nhì, 28 giải ba cùng 34 giải khuyến khích được trao cho các cá nhân và tập thể có bài dự thi chất lượng.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng chính thức khai mạc triển lãm trưng bày các tác phẩm đạt giải của cuộc thi. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31-8 tại bảo tàng. Công chúng cũng có thể thưởng lãm các tác phẩm trực tuyến thông qua website www.baotangtonducthang.vn. Cuộc thi không chỉ là một hoạt động hè bổ ích mà còn là dịp để các em thiếu nhi thành phố tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

