Giao dịch điện tử an toàn với VNPT SmartCA

Tập đoàn VNPT vừa tổ chức Hội nghị “Tập huấn về chữ ký số và dịch vụ tin cậy năm 2025” tại TPHCM với sự tham gia của đông đảo đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị hành chính, ngân hàng, cơ sở y tế, giáo dục, phòng công chứng, công ty chứng khoán và bảo hiểm.

Nhân viên VNPT hỗ trợ các đại biểu cài đặt và sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA

Tại sự kiện này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chia sẻ những giải pháp giúp giao dịch điện tử trở nên an toàn, dễ dàng hơn và trực tiếp hướng dẫn các đại biểu cài đặt, sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA.

VNPT SmartCA giúp mọi giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy, xác thực danh tính người dùng và bảo vệ dữ liệu. Từ giao dịch ngân hàng, kê khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử, cho đến xử lý hồ sơ hành chính công hay đấu thầu trực tuyến, những dịch vụ này giúp công việc nhanh chóng, minh bạch hơn. Trong đời sống thường nhật, chữ ký số còn hỗ trợ các thủ tục hành chính, học bạ điện tử, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc điện tử, mang lại sự tiện lợi cho người dân.

Tại hội nghị, ông Đỗ Kế Công, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ số Doanh nghiệp VNPT VinaPhone đã giới thiệu chi tiết các dịch vụ số tin cậy của VNPT, trong khi đội ngũ nhân viên hướng dẫn trực tiếp các đại biểu cài đặt và sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA, giúp mọi người dễ dàng trải nghiệm và ứng dụng vào công việc hàng ngày.

VNPT SmartCA cho phép ký số linh hoạt ngay trên điện thoại, tuân thủ tiêu chuẩn eIDAS của Châu Âu và được tích hợp trên hơn 1.500 ứng dụng, từ kê khai thuế, hóa đơn điện tử, dịch vụ công trực tuyến đến phần mềm kế toán, bán hàng. VNPT TSA giúp xác thực thời điểm dữ liệu được tạo ra hoặc ký, hữu ích trong công chứng điện tử, hợp đồng bảo hiểm và chứng từ tài chính.

Còn VNPT eContract là nền tảng hợp đồng điện tử an toàn, kết nối với Trục chứng thực hợp đồng điện tử quốc gia, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 85% chi phí so với hợp đồng giấy truyền thống và bảo mật thông tin bằng công nghệ Blockchain....

Hướng tới mục tiêu 70% người dân có chữ ký số vào năm 2025-2026, VNPT khuyến nghị các cơ quan nhà nước tăng cường phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ để phổ cập chữ ký số cá nhân và tích hợp sâu rộng vào các dịch vụ công trực tuyến, tạo ra môi trường giao dịch số an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

BÌNH LÂM