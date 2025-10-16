Lazada với cam kết sữa chính hãng

Đây là hợp tác quan trọng mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn nâng cao niềm tin vào mua sắm trực tuyến trong ngành dinh dưỡng của sàn thương mại điện tử Lazada với các hãng sữa.

Chương trình này mang lại nhiều yên tâm cho người tiêu dùng

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm chính hãng trước lo ngại về sữa giả và hàng kém chất lượng, Lazada Việt Nam phối hợp với các thương hiệu sữa uy tín hàng đầu như Ensure, Pediasure, Nestlé NAN, Nutren Junior, Enfa, Hipp, Similac, Grow, Glucerna, Friso, Morinaga, Aptamil Kid, Anlene, Nutifood GrowPlus, Värna Nutifood cùng triển khai chương trình “Cam kết sữa chính hãng”

Chương trình “Cam kết sữa chính hãng” quy tụ sự tham gia của các thương hiệu sữa và nhà bán lẻ hàng đầu. Các sản phẩm trong chương trình trải dài từ sữa bột, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng công thức, sữa dinh dưỡng cho người trưởng thành, đến sữa đặc trị dành cho người cao tuổi hoặc người bệnh như Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 3, Pediasure, Ensure Gold, Similac Total Protection, Enfagrow A+ NeuroPro 4, Glucerna, Abbott Grow 2+, HiPP 3 Organic Combiotic, Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik, Anlene TOTAL 10, Värna Diabetes…

Tất cả thương hiệu đều vận hành qua LazMall và phải đáp ứng quy trình xét duyệt nghiêm ngặt trước khi tham gia chương trình. Hồ sơ yêu cầu bao gồm đầy đủ giấy tờ pháp lý và chứng nhận chất lượng theo quy định, từ giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, công bố sản phẩm, kiểm nghiệm chất lượng đến các giấy phép nhập khẩu và phân phối, cùng các giấy phép khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện Lazada cho biết: “Việc mang đến những sản phẩm uy tín, chất lượng cao cho người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Lazada. Với sáng kiến “Cam kết sữa chính hãng”, Lazada mong muốn đồng hành cùng các thương hiệu uy tín mang đến nguồn sữa an toàn, chất lượng để nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam, đồng thời tạo nên hiệu ứng tích cực, giúp củng cố niềm tin của khách hàng vào hệ sinh thái số”.

Chương trình sẽ được triển khai từ 21-10-2025, Lazada công bố nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt như: giảm giá lên đến 12% (tối đa đến 300,000 đồng), chương trình mua 2 tặng 1, tặng kèm nhiều phần quà hấp dẫn như đồ chơi cho bé, đồ dùng gia đình, đồ dùng nhà bếp, túi du lịch…

KIM THANH