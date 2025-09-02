Giáo sư Thạch Nguyễn: Người thầy kết nối y khoa Hoa Kỳ và sinh viên Tân Tạo

Với khát vọng trở thành bác sĩ giỏi và hội nhập quốc tế, hai sinh viên y khoa Nguyễn Hoàng Toàn và Phan Bảo Lâm (Trường Đại học Tân Tạo) đã có chuyến trải nghiệm, học tập quý báu tại Hoa Kỳ. Thành công này không chỉ đến từ sự nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự dìu dắt, hỗ trợ tận tình của GS.TS.BS Thạch Nguyễn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo.

Hành trình khởi đầu từ ước mơ

Nguyễn Hoàng Toàn, sinh viên năm thứ 5, sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Từ nhỏ, Toàn đã nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khi tìm hiểu về Trường Đại học Tân Tạo (TTU), Toàn đặc biệt ấn tượng với chương trình thực tập tại Mỹ nên quyết định đăng ký theo học.

“Sau bốn năm học ở TTU, điều khác biệt lớn nhất mà tôi nhận được chính là khả năng tiếng Anh. Nhờ các môn học chuyên sâu, đặc biệt là USMLE, tôi không chỉ đọc hiểu được nghiên cứu quốc tế mà còn nhận ra tầm quan trọng của việc đưa nghiên cứu y học Việt Nam ra thế giới”, Toàn chia sẻ.

Trong khi đó, Phan Bảo Lâm, sinh viên năm thứ 5, quê Lâm Đồng lại đến với nghề y từ một cơ duyên đặc biệt. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, hình ảnh những y bác sĩ trên tuyến đầu đã khiến Lâm quyết tâm theo đuổi ngành y. “Đó là thời điểm tôi nhận ra đây chính là con đường mình muốn đi, được góp sức bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Lâm bộc bạch.

Cơ hội học tập tại Hoa Kỳ

Được sang Mỹ thực tập là giấc mơ của nhiều sinh viên y khoa. Với Toàn và Lâm, giấc mơ ấy đã thành hiện thực nhờ chương trình do GS Thạch Nguyễn thiết kế và dẫn dắt.

Toàn nhớ lại giây phút nhận tin đậu visa Mỹ: “Tôi vỡ òa vì vui sướng. Cơ hội này không chỉ đòi hỏi kiến thức vững vàng mà còn cần khả năng tiếng Anh tốt. Một tháng thực tập ở Mỹ đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp và hiểu rõ hơn sự hiện đại của y học thế giới”.

Trong thời gian tại Mỹ, Toàn tham gia các lớp Problem Based Learning của GS Talarico, được đi lâm sàng ở bệnh viện và phòng khám, cũng như học cách hòa nhập với văn hóa Mỹ. “Điều tôi học được nhiều nhất là cách tư duy độc lập, thảo luận bằng tiếng Anh và cách nhìn toàn diện về bệnh nhân”, Toàn nói.

Phan Bảo Lâm thì có cơ hội thực tập tại hai bệnh viện lớn: St. Mary và Methodist ở bang Indiana. Không chỉ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, Lâm còn tham dự nhiều hội nghị, hội thảo y khoa quốc tế. “Tôi được trình bày nghiên cứu của mình trước các chuyên gia, lắng nghe báo cáo mới nhất và kết nối với đồng nghiệp toàn cầu. Đó là những trải nghiệm vô giá, ít sinh viên nào có được”, Lâm xúc động chia sẻ.

Người thầy truyền cảm hứng

Trong suốt hành trình, vai trò của GS Thạch Nguyễn vô cùng quan trọng. Với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành tim mạch tại Hoa Kỳ, ông không chỉ mở đường cho sinh viên Việt Nam đến với môi trường y khoa quốc tế, mà còn trực tiếp hướng dẫn, truyền cảm hứng.

“Toàn bộ thủ tục từ visa đến chỗ ở đều được thầy Thạch hỗ trợ. Sang Mỹ, thầy luôn nhắc chúng tôi phải tự tin, mạnh dạn trình bày bằng tiếng Anh. Thầy cũng dạy chúng tôi cách khai thác thông tin từ bệnh nhân, cách quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, và hơn hết là sự tận tụy với nghề”, Toàn chia sẻ.

Một kỷ niệm đặc biệt với Toàn là lần đầu tiên được theo thầy vào phòng can thiệp động mạch vành. “Dù đã có tuổi nhưng thao tác của thầy vẫn vô cùng điêu luyện. Tôi thật sự khâm phục và coi đó là hình mẫu để mình học tập”, Toàn nói.

Lâm thì nhớ mãi sự giản dị, gần gũi của thầy. “Ban đầu, tôi nghĩ thầy là người rất khó gần, nhưng khi sang Mỹ, tôi thấy thầy hết sức quan tâm, chăm lo cho sinh viên từng bữa ăn, giấc ngủ. Thầy hay nói vui: “Học dở thì phải trả lại tôi gấp đôi”. Câu nói ấy khiến tôi luôn cố gắng hết mình”.

Khát vọng vươn ra thế giới

Trở về từ Mỹ, cả Toàn và Lâm đều chung khát vọng nối gót các thế hệ đàn anh, chị để học tập và làm việc tại những trung tâm y khoa lớn. Toàn mong muốn chuyên sâu vào một chuyên khoa cụ thể, tiếp tục trau dồi tiếng Anh và kiến thức để có thể du học dài hạn. Lâm thì ấp ủ giấc mơ vừa nghiên cứu, vừa hành nghề tại Mỹ, đóng góp vào nền y học quốc tế.

“Chuyến đi đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và hiểu rõ rằng muốn đi xa thì phải có kiến thức vững, ngoại ngữ tốt và lòng quyết tâm. Tôi biết ơn thầy Thạch và Trường Đại học Tân Tạo đã mang đến cơ hội quý báu này”, Lâm khẳng định.

Từ những ước mơ giản dị ban đầu, Toàn và Lâm đã dần khẳng định bản thân trên hành trình học tập và hội nhập. Thành công của họ cũng chính là minh chứng cho tầm nhìn của Trường Đại học Tân Tạo trong việc đào tạo sinh viên y khoa bằng chương trình chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy sự dìu dắt tận tâm của những người thầy như GS Thạch Nguyễn.

Hai chàng trai trẻ hôm nay mang trong mình khát vọng cống hiến và hòa nhập toàn cầu, là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ bác sĩ trẻ Việt Nam: năng động, bản lĩnh và sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người.

