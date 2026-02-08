TPHCM xúc tiến đầu tư vào hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn

Chiều 8-2, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh và phát triển phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, trao đổi cùng các đại biểu quốc tế. Ảnh: QUANG HUY

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng 150 đại biểu thuộc Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Lãnh sự danh dự, đại diện các cơ quan ngoại giao trên địa bàn thành phố và các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ - năng lượng trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Sở KH-CN và đối tác. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu mở đầu hội nghị, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết: "TPHCM khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ và đô thị thông minh với hạ tầng số vượt trội: phủ sóng 5G đạt 70% diện tích, 12 trung tâm dữ liệu (trên 70MW) và hệ thống quản trị đô thị đồng bộ (1.000 camera AI, Digital Twin, 100% bệnh án điện tử). Những thành tựu này thể hiện cam kết mạnh mẽ của TPHCM trong việc xây dựng môi trường đầu tư hiện đại, sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác toàn cầu để phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới".

Theo Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, giai đoạn 2026–2030, thành phố định hướng phát triển hạ tầng số thành chiến lược, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu siêu quy mô (“bộ não số”), đặt mục tiêu vào Tốp 50 đô thị thông minh thế giới và tối ưu hóa vận hành. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục cải tiến tối đa thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; đồng thời thành lập các tổ công tác liên ngành do giám đốc các sở, ngành trực tiếp làm tổ trưởng để hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo quá trình triển khai dự án được thông suốt, hiệu quả và minh bạch. Đặc biệt, thành phố lấy việc phục vụ người dân làm trọng tâm, bên cạnh đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhằm xây dựng một môi trường phát triển hài hòa, bền vững và nhân văn.

Để triển khai các chủ trương trên, TPHCM đang tập trung phát triển hạ tầng số chiến lược thông qua các siêu dự án trung tâm dữ liệu AI (>100MW) tại KCN Tân Phú Trung, dự án SGI-HCM Campus. Thành phố quy hoạch lại 12 khu công nghệ số, xây dựng Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc và mở rộng Khu Công nghệ cao. Đồng thời, cam kết hạ tầng năng lượng xanh, ưu đãi đầu tư, hợp tác đào tạo nhân lực cùng ĐHQG TPHCM và áp dụng sandbox cho công nghệ mới...

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Những giải pháp đột phá nêu trên thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc chủ động đón đầu xu thế công nghệ mới, kiến tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng phát triển bền vững trên mảnh đất giàu tiềm năng này. Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày định hướng của VIFC-HCM. Ảnh: QUANG HUY

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng ban Công nghệ, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, cho biết VIFC-HCMC sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại để kiến tạo một “trạm trung chuyển tài chính” cho các nhà đầu tư, không chỉ dòng vốn đầu tư vào Việt Nam mà cả cho thị trường toàn cầu. Đối với dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, VIFC-HCMC sẽ là một vùng đệm cho dòng vốn FDI, đặc biệt dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) từ trước đến nay chưa có cơ chế thuận lợi đầu tư vào Việt Nam. Với nền tảng dự kiến đầu tư VIFC-HCMC sẽ cung cấp tiện ích trong luân chuyển dòng vốn vào ra, nhưng vẫn đảm bảo an ninh tiền tệ cho quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã hiến kế, đề xuất nhiều nội dung cho thành phố như: giải pháp thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng số (Data Center, AI) và tài chính nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao vị thế công nghệ Việt Nam; thúc đẩy đầu tư chiến lược thông qua việc chuyển đổi từ thu hút vốn FDI sang ưu tiên công nghệ cao, R&D và liên kết doanh nghiệp nội địa; phát triển AI, áp dụng cơ chế "sandbox" (thử nghiệm) cho Fintech…

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến ký kết hợp tác giữa Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước với tổng giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ USD. Ảnh: QUANG HUY

Tại hội nghị, nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết, như: Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết Thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD… đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng công nghệ số của thành phố. Những thỏa thuận này khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của các nhà đầu tư chiến lược trong việc đồng hành cùng TPHCM phát triển hạ tầng công nghệ số hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền móng cho việc thu hút các tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech và các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

