Giếng khoan tiếp sức giữ rừng

Nhờ công trình giếng khoan do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tặng lúc còn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Krei (Vườn quốc gia Chư Mom Ray) đã có nguồn nước sạch ổn định, chấm dứt cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Nước từ giếng khoan bơm lên, cung cấp nước sạch cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Krei. Ảnh: HP

Ngày 26-8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết công trình giếng khoan do đồng chí Trần Lưu Quang tặng đã được đưa vào sử dụng, giúp Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Ya Krei có nguồn nước sạch ổn định, không còn lo thiếu nước mùa khô.

Theo ông Đào Xuân Thủy, Trạm QLBVR Ya Krei có 6 nhân viên, quản lý hơn 4.000 ha rừng. Nhiều năm qua, đời sống của nhân viên trạm gặp khó khăn do thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Vào tháng 5-2024, đồng chí Trần Lưu Quang đến kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại chốt bảo vệ rừng thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Krei. Ảnh: XT

Vào tháng 5-2024, khi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm và kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, Trạm QLBVR Ya Krei (xã Mô Rai).

Đây là trạm bảo vệ rừng nằm ở vùng sâu, điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là thiếu nước sạch vào mùa khô. Nắm được thông tin về tình trạng thiếu nước sinh hoạt của lực lượng bảo vệ rừng trong mùa khô, đồng chí Trần Lưu Quang đã tặng cho trạm một giếng khoan sử dụng năng lượng mặt trời.

Theo ông Đào Xuân Thủy, giếng khoan được thi công tại vị trí có nền đất cứng, nhiều đá, phải khoan sâu 120m, lắp đặt hệ thống vận hành bằng năng lượng mặt trời. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8-2024. Qua mùa khô đầu tiên, giếng đã cung cấp đầy đủ nước cho nhân viên bảo vệ rừng của trạm, các hộ dân sản xuất nương rẫy xung quanh cũng được sử dụng nguồn nước.

Nước từ giếng khoan đã giúp Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Krei không còn lo thiếu nước mùa khô. Ảnh: XT

Chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên bảo vệ rừng của Trạm QLBVR Ya Krei, cho biết, trước đây, vào mùa khô, trạm thường xuyên xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Cán bộ trạm phải vào suối chở từng can nước về dùng, rất vất vả. Từ ngày có giếng khoan, trạm không còn vất vả vì thiếu nước, giúp nhân viên bảo vệ rừng yên tâm công tác.

