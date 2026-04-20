Gieo mầm sống đẹp từ sân khấu học đường

Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Trung tâm Văn hóa và triển lãm TPHCM, các phường xã và các trường THCS, THPT vừa chính thức khởi động Chương trình Tuyên truyền sân khấu hóa về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tiểu phẩm Chuyện không của riêng ai tuyên truyền văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường... tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hòa Bình, TPHCM)

Phát huy vai trò nhà trường

Chương trình Tuyên truyền sân khấu hóa được Sở VH-TT TPHCM triển khai nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, Sở VH-TT sẽ tổ chức 20 chương trình với hình thức sân khấu hóa tại các trường THCS, THPT trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là các trường ở những khu vực vùng sâu, vùng xa. Nội dung các chương trình tập trung vào các đề tài xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh và nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Thông qua các loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch có nội dung và hình thức thể hiện sinh động, phù hợp với đối tượng học sinh, Chương trình Tuyên truyền sân khấu hóa phản ánh những hành vi ứng xử thường gặp trong trường học, khu dân cư, nơi công cộng; việc giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường; định hướng lối sống tích cực, các chuẩn mực ứng xử văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng… Từ đó phát huy vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu, hoạt náo và trò chơi hỏi - đáp, nhằm tạo sự tương tác trực tiếp với học sinh. Nội dung các trò chơi, câu hỏi xoay quanh các đề tài về văn hóa, thể thao; các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng; văn hóa giao tiếp, ứng xử học đường, gia đình và nơi công cộng.

Lan tỏa nếp sống văn minh

Vừa qua, suất diễn đầu tiên của Chương trình Tuyên truyền sân khấu hóa đã được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hòa Bình). Các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh đã cùng thưởng thức các tiết mục ca, múa: Xin chào thành phố, Ếch ngoài đáy giếng, Để cho thành phố đẹp hơn, Hello Hồ Chí Minh City, tiểu phẩm Chuyện không của riêng ai… được thể hiện qua phần trình diễn của các ca sĩ trẻ: Kiều Oanh, Di Hương, Ý Nhi, Nhật Kha, Hạ Di Hương, nhóm ca Nam Sài Gòn, nhóm kịch Tử Tế.

Ngay sau phần biểu diễn, các em học sinh đã cùng tham gia phần giao lưu và thi hỏi đáp xoay quanh các vấn đề, tình huống: bỏ rác đúng nơi quy định, các hành vi đúng và đẹp khi tham gia giao thông, tinh thần và trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cách ứng xử trên mạng xã hội, làm thế nào để giải quyết những xung đột, xích mích với bạn bè ở nơi công cộng…

Cô Trần Thị Diễm Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và phấn khởi khi Chương trình Tuyên truyền sân khấu hóa được tổ chức tại trường. Đây vừa là cơ hội để các em được giải trí, thưởng thức nghệ thuật, đồng thời vừa giúp các em học hỏi thêm những kiến thức văn hóa xã hội hữu ích. Chương trình cũng phát huy giá trị và ý nghĩa của trường học, không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp giá trị sống tốt đẹp cho học sinh, giúp các em từng bước hình thành lối sống văn minh, biết ứng xử đúng mực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, trong cộng đồng”.

Trong quá trình phát triển của thành phố, việc xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công cộng, đặc biệt trong học đường ngày càng trở nên quan trọng. Bởi lẽ, mỗi lời nói, mỗi hành động của các em hôm nay chính là nền tảng góp phần hình thành nên một thế hệ công dân chuẩn mực, văn minh trong tương lai.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa và triển lãm TPHCM Lê Đức Pháp cho biết: “Với đối tượng khán giả là học sinh, chúng tôi đã xây dựng chương trình với nội dung rõ ràng, các tình tiết, tình huống được lấy từ cuộc sống hàng ngày, phối hợp với ban cố vấn chuyên môn để đưa ra các thông tin, giải pháp cụ thể, dễ áp dụng trong thực tế. Ngoài ra, trung tâm cũng đang triển khai các suất diễn về những vấn đề “nóng” gắn với các em như bạo lực học đường, bạo lực gia đình… với mong muốn giúp các em có thêm kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống hợp lý trong cuộc sống”.

THÚY BÌNH