Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đón khách tham quan

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để khán giả tiếp cận, tìm hiểu về cơ sở vật chất, công năng, kỹ thuật và cách thức hoạt động nghệ thuật của rạp.
Trước đó, Trung tâm Nghệ thuật thành phố đã mở link đăng ký tham quan cho người dân.
Số lượng khách đăng ký trong 4 ngày đã lên đến gần 1.900 người.
Theo kế hoạch, rạp đón khách tham quan vào buổi sáng trong 4 ngày: 18-4, 19-4, 16-5 và 17-5-2026.
Khán giả tham quan sẽ được xem video giới thiệu tổng quan về Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ để hiểu thêm về cấu trúc, quy mô xây dựng, tham quan kiến trúc khán phòng bên trong rạp, cùng trải nghiệm hệ thống âm thanh, ánh sáng và công năng của sân khấu chính (2.000 chỗ).
Cùng đó, được trực tiếp theo dõi hoạt động tập luyện của các nghệ sĩ, giao lưu với nghệ sĩ, chụp hình lưu niệm, trải nghiệm biểu diễn với kỹ thuật múa rối nước…
Trong buổi tham quan đầu tiên, đông đảo khán giả đã nhận được những trải nghiệm và cảm xúc thú vị, cùng thưởng thức các tiết mục lắc vòng, chú hề quay đĩa, uốn dẻo, màn diễn mở đầu của vở xiếc Ký ức Hỏa Thần, đu dây trên cao, múa rối cạn, múa rối nước…
>>Một số clip tập luyện và biểu diễn của các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (Thực hiện: THÚY BÌNH):