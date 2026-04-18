Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đón khách tham quan

Sáng 18-4, lần đầu tiên công chúng TPHCM được tham quan Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Sự kiện do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để khán giả tiếp cận, tìm hiểu về cơ sở vật chất, công năng, kỹ thuật và cách thức hoạt động nghệ thuật của rạp.

Các nghệ sĩ xiếc tập luyện trên sân khấu nước của Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, sân khấu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay dành cho nghệ thuật xiếc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiết mục múa rối cạn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, Trung tâm Nghệ thuật thành phố đã mở link đăng ký tham quan cho người dân.

Số lượng khách đăng ký trong 4 ngày đã lên đến gần 1.900 người.

Màn biểu diễn uốn dẻo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các nghệ sĩ xiếc trình diễn trên sân khấu nước với khán phòng 2.000 chỗ ngồi. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo kế hoạch, rạp đón khách tham quan vào buổi sáng trong 4 ngày: 18-4, 19-4, 16-5 và 17-5-2026.

Khán giả nhỏ tuổi thích thú tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm điều khiển rối nước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau khi chương trình kết thúc, đông đảo khán giả đã ở lại để cùng chụp ảnh với nghệ sĩ, trải nghiệm cách điều khiển con rối dưới nước. Ảnh: THÚY BÌNH

Khán giả tham quan sẽ được xem video giới thiệu tổng quan về Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ để hiểu thêm về cấu trúc, quy mô xây dựng, tham quan kiến trúc khán phòng bên trong rạp, cùng trải nghiệm hệ thống âm thanh, ánh sáng và công năng của sân khấu chính (2.000 chỗ).

Cùng đó, được trực tiếp theo dõi hoạt động tập luyện của các nghệ sĩ, giao lưu với nghệ sĩ, chụp hình lưu niệm, trải nghiệm biểu diễn với kỹ thuật múa rối nước…

Mẹ và bé cùng khám phá sự mới lạ của con rối. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm vui khi cả gia đình cùng đến tham quan Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong buổi tham quan đầu tiên, đông đảo khán giả đã nhận được những trải nghiệm và cảm xúc thú vị, cùng thưởng thức các tiết mục lắc vòng, chú hề quay đĩa, uốn dẻo, màn diễn mở đầu của vở xiếc Ký ức Hỏa Thần, đu dây trên cao, múa rối cạn, múa rối nước…

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nhìn từ trên cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

>>Một số clip tập luyện và biểu diễn của các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ

