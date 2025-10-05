Xã hội

Giông lốc mạnh thổi bay mái tôn, người đi đường thoát nạn trong gang tấc

SGGPO

Tối 5-10, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An), xác nhận vào chiều cùng ngày, trên địa bàn xã bất ngờ xảy ra cơn giông lốc mạnh khiến nhiều mái tôn của nhà dân bị tốc, bay xuống đường.

1.jpg
Mái tôn của nhà dân bị giông cuốn bay xuống đường. Ảnh cắt từ clip

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn An, hiện xã chưa thống kê được thiệt hại nhưng đây là trận giông lốc lớn. Ngay trong đêm, chính quyền và lực lượng chức năng vẫn đi thực tế để nắm bắt tình hình thiệt hại, có biện pháp khắc phục.

2.jpg
Mái tôn của nhà dân bị giông cuốn bay xuống đường. Ảnh cắt từ clip

Cũng trong chiều 5-10, giông lốc còn xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tại xã Thông Thụ xảy ra trận mưa to kèm giông lốc kéo dài gần 30 phút. Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà dân ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt và làm tốc mái nhiều nhà trên địa bàn xã Thông Thụ.

Giông lốc bất ngờ xuất hiện tại xã Vạn An, người đi đường may mắn thoát nạn

Trong chiều và tối cùng ngày, lãnh đạo xã Thông Thụ đã tới thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại nặng do giông lốc.

2 nhà dân trên địa bàn xã Thông Thụ, Nghệ An bị giông lốc mạnh quật sập.jpg
Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà dân ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt
Nhiều nhà dân ở xã Thông Thụ giông lốc làm tốc mái.jpg
Mưa giông làm tốc mái nhiều nhà trên địa bàn xã Thông Thụ
HỒ VĂN NGỢI

Từ khóa

mưa giông giông lốc cuốn bay mái tôn sập nhà dân Nghệ An thoát nạn trong gang tấc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn