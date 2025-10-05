Giông lốc mạnh thổi bay mái tôn, người đi đường thoát nạn trong gang tấc

Tối 5-10, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An), xác nhận vào chiều cùng ngày, trên địa bàn xã bất ngờ xảy ra cơn giông lốc mạnh khiến nhiều mái tôn của nhà dân bị tốc, bay xuống đường.

Mái tôn của nhà dân bị giông cuốn bay xuống đường. Ảnh cắt từ clip

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn An, hiện xã chưa thống kê được thiệt hại nhưng đây là trận giông lốc lớn. Ngay trong đêm, chính quyền và lực lượng chức năng vẫn đi thực tế để nắm bắt tình hình thiệt hại, có biện pháp khắc phục.

Cũng trong chiều 5-10, giông lốc còn xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tại xã Thông Thụ xảy ra trận mưa to kèm giông lốc kéo dài gần 30 phút. Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà dân ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt và làm tốc mái nhiều nhà trên địa bàn xã Thông Thụ.

Trong chiều và tối cùng ngày, lãnh đạo xã Thông Thụ đã tới thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại nặng do giông lốc.

Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà dân ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt

Mưa giông làm tốc mái nhiều nhà trên địa bàn xã Thông Thụ

