Nhiều tiện ích khi tạo tài khoản An sinh xã hội trên VNeID

Việc tạo lập tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID đang được TPHCM đẩy mạnh nhằm bảo đảm công tác chi trả các chính sách an sinh xã hội thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Trong lộ trình xây dựng “TPHCM thông minh, hiện đại, nghĩa tình”, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, thành phố khuyến nghị người dân sớm đăng ký tài khoản An sinh xã hội trên VNeID. Đây không chỉ là bước cải cách thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách.

Theo đó, việc chi trả được thực hiện trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người thụ hưởng, hạn chế tối đa khâu trung gian, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh thất thoát. Người dân không còn phải đi lại, chờ đợi tại các điểm chi trả tập trung mà có thể nhận tiền mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống ngân hàng liên thông.

Nhiều tiện ích khi tạo lập tài khoản An sinh xã hội trên VNeID

Tài khoản An sinh xã hội trên VNeID còn giúp tăng cường kết nối giữa Nhà nước và người dân, tạo điều kiện để việc triển khai, điều chỉnh và thực hiện chính sách an sinh xã hội được nhanh chóng, kịp thời, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

Các nhóm đối tượng được khuyến khích sớm tạo lập tài khoản (hoàn toàn miễn phí) gồm: người có công với cách mạng; người đang hưởng trợ cấp xã hội; người hưởng lương hưu, hưu trí xã hội; người cao tuổi, người yếu thế; người đã có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Quy trình đăng ký được thực hiện đơn giản với 6 bước: đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “An sinh xã hội”, tiếp tục chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”, nhập mật khẩu, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và gửi để hoàn tất đăng ký.

Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong thao tác, người dân sẽ được hỗ trợ miễn phí tại UBND, Công an phường, xã, đặc khu; các Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 tại khu phố, ấp.

VĂN ANH