Giữ rừng cây cổ thụ giữa khu dân cư

Nhiều năm nay, tại thôn Hạ Tiến (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) có một khu rừng xanh tốt với nhiều loại cây gỗ quý, cổ thụ được các thế hệ người dân địa phương ra sức giữ gìn. Khu rừng đã trở thành "lá phổi xanh" điều hòa không khí, che chắn thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái cho khu vực.

Video: Rừng cây cổ thụ ở thôn Hạ Tiến, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, chung quanh có hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã đi lại thuận lợi, khu rừng nhỏ này thực chất là vườn nhà thuộc sở hữu của 6 anh em trong gia đình bà Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1949, trú thôn Hạ Tiến).

Những năm qua, để bảo tồn được khu rừng phát triển xanh tốt, sum suê, góp phần che chắn thiên tai, mưa bão, bảo vệ cuộc sống, suốt gần 4 thế hệ trong gia đình bà Đào đã dồn rất nhiều công sức, tâm huyết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ, trồng dặm.

Bà Nguyễn Thị Đào bên rừng cây cổ thụ

Chia sẻ với chúng tôi, bà Đào cho biết, khu rừng này có từ lâu đời, sau đó được ông Nguyễn Văn Cầu - ông nội của bà - tiếp quản, chăm sóc, bảo vệ, phát triển.

Sau khi ông Cầu qua đời, 6 người con trai tiếp tục trông giữ khu rừng.

Qua hàng chục năm chăm sóc, những người con này lần lượt qua đời, khu rừng tiếp tục được bàn giao cho lớp con cháu kế cận, cùng tiếp nối chăm sóc, bảo vệ.

Bà Nguyễn Thị Đào bên một cây cổ thụ

“Từ bao đời nay, các thế hệ trong gia đình tôi vẫn luôn duy trì truyền thống cha truyền con nối, thay phiên nhau trông giữ, bảo vệ khu rừng, từ việc trồng dặm, chăm sóc, làm giàu thêm hệ thực vật, cho tới phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn các hành vi xâm hại cây rừng", bà Đào chia sẻ.

Theo bà Đào, bà con lối xóm trong thôn, xã cũng rất có ý thức, chung tay cùng với gia đình bà bảo vệ, giữ gìn nên mới có được khu rừng giá trị như hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Đào bên rừng cây cổ thụ

Bà Đào cho hay, khu rừng có diện tích khoảng 2ha, bên trong có rất nhiều loại cây gỗ quý, cao khoảng 15-40m, cành lá sum suê, điển hình như cây gỗ chua nao, gỗ dổi, gỗ chò chỉ, gỗ trẹo, gỗ sang, gỗ bời lời, gỗ gõ, gỗ cẩm lai, gỗ mít...

Trong số đó, có rất nhiều cây gỗ cổ thụ, có niên đại lên đến hàng trăm năm, đường kính phần gốc phải đến 2-3 người ôm mới xuể.

Những năm qua, nhiều người trong và ngoài địa phương tìm đến tận nhà thuyết phục, trả giá cao để mua lại các cây gỗ quý này nhưng anh em bà Đào không bán, không chặt phá cây.

Mọi người đều quyết tâm bảo vệ, giữ gìn khu rừng cây này như báu vật, xem đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống mà ông cha đã để lại cho các thế hệ sau.

Bà Nguyễn Thị Đào bên rừng cây cổ thụ

“Những năm qua, khu rừng góp phần không nhỏ vào việc che chắn thiên tai, mưa bão, bảo vệ cuộc sống gia đình và người dân thôn Hạ Tiến; tạo cảnh quan môi trường sinh thái trong lành, yên bình. nơi đây cũng là không gian lý tưởng của nhiều loài chim trời hoang dã di cư về trú ngụ”, bà Đào nói.

Khu rừng cây cổ thụ nằm giữa khu dân cư thôn Hạ Tiến

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Thịnh cho biết, trước đây, tại thôn Hạ Tiến, nhiều hộ dân cũng có một số diện tích rừng cây gỗ lớn nhưng sau đó họ phá bỏ, cải tạo chuyển mục đích sử dụng.

Hiện nay chỉ còn lại anh em, con cháu trong gia đình bà Nguyễn Thị Đào vẫn quyết tâm chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn khu rừng rộng, với nhiều cây gỗ quý, cổ thụ, phát triển xanh tốt và nơi đây trở thành “lá phổi xanh” cho cả khu vực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Thịnh chia sẻ: "Khu rừng cũng đã góp phần giữ mạch nước ngầm, che mát, ngăn bão, tạo sinh cảnh. Địa phương rất ghi nhận việc làm tốt đẹp, có ý nghĩa của gia đình bà Đào trong công tác bảo vệ, giữ gìn khu rừng môi trường xanh".

>> Một số hình ảnh khu rừng cổ thụ nằm giữa khu dân cư thôn Hạ Tiến:

DƯƠNG QUANG