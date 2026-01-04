Giữ vững vùng biên

Tuyến biên giới Tây Nam bộ (bao gồm tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập) dài hơn 600km. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép…, nhất là vào thời điểm gần Tết Bính Ngọ, lực lượng bộ đội biên phòng luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nỗ lực vượt khó trong tuần tra, canh gác.