Giữ vững vùng biên

Tuyến biên giới Tây Nam bộ (bao gồm tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập) dài hơn 600km. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép…, nhất là vào thời điểm gần Tết Bính Ngọ, lực lượng bộ đội biên phòng luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nỗ lực vượt khó trong tuần tra, canh gác.

Tổ tuần tra cũng tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới, tố giác tội phạm, không tham gia, tiếp tay cho tội phạm.

CN1e.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (tỉnh An Giang) tuần tra kết hợp kiểm tra cột mốc biên giới (ẢNH: NAM KHÔI)
CN5e.jpg
Lực lượng biên phòng duy trì hàng trăm trạm kiểm soát, tổ công tác, chốt canh phòng dọc tuyến biên giới
CN5c.jpg
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên kiểm tra mốc quốc giới trong quá trình tuần tra
CN5d.jpg
Vượt mọi khó khăn về địa hình để hoàn thành nhiệm vụ
CN5b.jpg
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên t uần tra khu vực biên giới
CN5k.jpg
Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới
CN5a.jpg
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra trên sông
NAM KHÔI

